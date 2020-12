OL Mercato : Un cador se positionne pour Jeff Reine-Adélaïde

Publié le 02 décembre 2020 à 10:50

Indésirable à l'OL, Jeff Reine-Adélaïde plaît à des clubs de Ligue 1 et de l’étranger. Après quelques mois à l’OGC Nice, il est déjà dans les petits papiers d’un club espagnol.

OL : Jeff Reine-Adélaïde visé par le FC Séville

Jeff Reine-Adélaïde appartient toujours à l'OL jusqu’en 2024, mais il est prêté à l’OGC Nice pour la saison présente. Son prêt est assorti d’une option d’achat estimé à 25 M€. Du coup, d’autres clubs séduits par le profil du joueur de 22 ans se sont positionnés pour son transfert, au cas où le Gym se désiste. Si l’on croit Estadio Deportivo, le FC Séville est l’affût pour recruter le milieu de terrain si les dirigeants niçois ne lèvent pas l’option d’achat qui accompagne le contrat de ce dernier. Le Stade rennais également est en embuscade, après avoir échoué, l'été dernier, à s’attacher les services du joueur de l'Olympique Lyonnais.

Reine-Adélaïde a retrouvé du temps de jeu à l'OGC Nice

Jeff Reine-Adélaïde a disputé 5 matchs de Ligue 1 et 3 en Ligue Europa avec l’OGC Nice qu’il a rejoint le dernier jour du mercato estival dernier. Il n’a pas encore marqué de but, mais a délivré 2 passes décisives. L'ancien joueur d'Arsenal a avoué récemment être épanoui au sein de l'équipe de Patrcik Vieira. Il bénéficie donc de la confiance du coach niçois et joue régulièrement. En manque de temps de jeu à l'OL, l’international Espoir Tricolore avait pris part à un seul match avec les Gones (le 28 août), avant son transfert chez les Aiglons le 5 octobre 2020. Il a signé à Lyon en août 2019 en provenance d’Angers SCO. Le transfert du natif de Champigny-sur-Marne avait coûté 25 M€ (hors bonus) à Jean-Michel Aulas.













Par ALEXIS