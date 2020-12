ASSE Mercato : Gros couac à venir dans le dossier Saliba !

Publié le 02 décembre 2020 à 14:35

Alors que le dossier William Saliba semblait en bonne passe de se conclure pour l'ASSE, Arsenal pourrait prendre une décision radicale dans les jours à venir, faisant tomber à l'eau les plans de Claude Puel pour sa défense centrale. Les prochains jours vont être déterminants pour le mercato des Verts.

Saliba à l'ASSE, un accord tout proche ?

La question du retour de William Saliba à l'ASSE anime les débats depuis des semaines dans le Forez. Vendu à Arsenal en 2019, puis prêté chez les Verts la saison dernière, le défenseur central n'a toujours pas eu la moindre minute de jeu en Premier League. Il est également absent de la liste des joueurs disponibles pour la Ligue Europa. Une situation qui ne peut plus durer et qui pousse le jeune joueur à demander un nouveau prêt au mercato hivernal. L'ASSE s'est immédiatement positionnée, après un premier échec à la fin du mercato estival, après le départ de Wesley Fofana à Leicester City. Ces derniers jours, les choses se sont accélérées et un accord pourrait être très proche d'être trouvé, avec une annonce officielle dès la semaine prochaine. Mais ces dernières heures, le retour de William Saliba à l'ASSE a pris du plomb dans l'aile.

Arteta change d'avis pour Saliba ?

L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, avait expliqué sa décision de laisser William Saliba à disposition des U23 d'Arsenal, avec lesquels il évolue régulièrement. "Pour le moment, avec le nombre de défenseurs centraux que nous avons dans l'équipe, nous avons dû le laisser en dehors de l'équipe, ce qui est douloureux, avait justifié le coach des Gunners. Maintenant, nous avons des blessures et nous aurions pu l'utiliser, mais cela fait partie du métier. Nous avons certainement essayé lors des derniers jours du mercato de trouver le bon club, mais nous n'avons pas pu. Nous allons revoir la situation dans les prochaines semaines et nous asseoir avec lui pour voir quelle est la meilleure chose à faire. Mais cela dépendra aussi de lui et de la situation des autres joueurs."

Mais la situation d'Arsenal ne s'améliore pas : les Gunners sont 14es de Premier League et leur défense fait pâle figure. À Londres, il se murmure que Mikel Arteta pourrait enfin convoquer William Saliba. Si le défenseur réussit les mêmes performances qu'avec la réserve, le coach d'Arsenal pourrait définitivement changer d'avis et faire de Saliba sont renouveau défensif. Un vrai coup dur pour l'ASSE si cela se produisait et les Verts vont attentivement scruté le groupe d'Arteta ce week-end, en quête d'un indice. Les dirigeants de l'ASSE doivent aussi regarder dans leur rétroviseur pour voir l'OGC Nice voir en William Saliba le remplaçant de Dante, blessé pour de longs mois. Le suspense reste entier dans cet important dossier mercato.













Par Matthieu