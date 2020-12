OM Mercato : Chelsea, Giroud répond à l’intérêt de Marseille

Publié le 03 décembre 2020 à 10:50

Olivier Giroud a envoyé un message à ses courtisans, dont l'OM et l’OL, après son quadruplé avec Chelsea contre le FC Séville (4-0) en Ligue champions.

OM : Olivier Giroud se sent bien à Chelsea

Courtisé par l'OM et dans la pensée de l’OL, Olivier Giroud a brillé, mercredi soir, avec Chelsea en Ligue des champions. Titularisé en pointe de l’attaque, il a réussi un historique quadruplé. Les Blues étaient certes déjà qualifiés pour les 8es de finale, mais l’attaquant de 34 ans a été concentré et très sérieux dans son travail. Ce qui justifie aisément les 4 buts inscrits sans jamais se relâcher. Après son exploit, le champion du monde a transmis un message aux clubs qui sollicitent ses services, notamment l’Olympique de Marseille. Il ne cache pas son bien-être à Chelsea. « Quand je suis sur la pelouse, je suis le plus heureux », a déclaré Olivier Giroud. « J’essaye simplement de faire mon travail. J’essaye d’être patient, de garder la foi, toujours. J’essaye d’apporter un plus à l’équipe, et parfois ça peut fonctionner... », a-t-il expliqué ensuite.

La confiance de Lampard au buteur des Blues

À entendre Frank Lampard, il est évident que le club londonien ne lâchera pas le buteur français cet hiver. L’entraîneur des Blues compte en effet lui le Tricolore pour apporter son expérience et service d’exemple pour son état d’esprit irréprochable. « C’est le professionnel ultime, et c’est ce qu’il a fait durant toute sa carrière. Quand je suis arrivé, j’ai ressenti sa positivité en tant que joueur, j’ai pu voir sa façon de s’entraîner, la façon dont il veut toucher les gens s’il démarre un match ou non. Son impact a été énorme. Il est un grand exemple pour les jeunes joueurs et les autres qui ne jouent pas toujours », a déclaré Frank Lampard. Le message de Chelsea est bien clair, Olivier Giroud ne quittera pas Londres en janvier 2021. L'OM peut attendre.

Les stats énormes de l'attaquant de Chelsea

Pour mémoire, le bail d’Olivier Giroud a été prolongé pour un an, en mai dernier, alors qu’il expirait le 30 juin 2020. Il est donc sous contrat jusqu’à fin juin 2021. Arrivé à Chelsea en janvier 2018, en provenance d’Arsenal pour 17 M€, il justifie bien son recrutement. En 98 matchs disputés, toutes compétitions confondues, le natif de Chambéry a marqué 34 buts et délivré 14 passes décisives avec Chelsea. L'OM pensait proposer à Giroud du temps de jeu afin de lui permettre de s'assurer une place à l'Euro 2021, mais ses performances à Chelsea devraient largement suffire.













Par ALEXIS