Stade Rennais : Les notes des joueurs après Krasnodar en C1

Publié le 02 décembre 2020 à 09:50

L'aventure européenne du Stade Rennais est terminée pour cette saison après la défaite (0-1) sur la pelouse de Krasnodar, qui entérine la dernière place des Rouge et Noir au classement de leur groupe et les prive d'un printemps en Ligue Europa. En Russie, les Rennais ont une nouvelle fois été décevants, peu inspirés et fatigués.

Le Stade Rennais dit au revoir à l'Europe

Même si c'était leur toute première expérience en Ligue des champions, il y a de quoi être déçu du côté des Rouge et Noir. La nouvelle défaite, subie sur le terrain de Krasnodar (0-1) élimine le Stade Rennaisde toutes les compétitions européennes. "Il y a beaucoup de déception, car on a fait plus que jeu égal avec notre adversaire, mais une nouvelle fois ça s’est joué sur l’efficacité, il y a beaucoup de frustration", a reconnu Julien Stéphan à l'issue de la rencontre, qui n'a pas trouvé la solution sur la pelouse des Russes. "J’ai remplacé James Léa-Siliki pour mettre Clément Grenier au milieu du terrain, un choix pour avoir une meilleure qualité de dernière passe. Ensuite, je n’ai pas souhaité changer de système, on l’a fait à la fin en rapprochant Yann Gboho de M'Baye Niang."

Manque d'efficacité et d'intensité

Face à Krasnodar, il a manqué au Stade Rennais, comme souvent, l'efficacité devant le but. La clé selon Julien Stéphan : "Être plus efficace que nos adversaires. Encore une fois on a eu les situations pour marquer, deux en première mi-temps, deux en début de deuxième. C’est ce qui nous fait défaut. On prend aussi beaucoup de buts sur des situations qui ne paraissent pas dangereuses, il faut que ça tourne en notre faveur. Car je pense qu’on se dirigeait vers un 0-0 qui aurait été un résultat logique." Mais dans l'animation, l'intensité, la justesse technique, le SRFC peine également. Les mêmes défauts visibles depuis plusieurs semaines et toujours pas corrigés. Mais le Stade Rennais va réagir, promet Stéphan. "Dans le doute non, à court d’idées non. Combatif oui, résilient comme toujours, il n’y a pas d’abandon. Il faut continuer à travailler, à s’accrocher, de la confiance, croire en la force de ce groupe, l’accompagner et lui permettre d’avoir les ressources pour inverser la tendance." Il le faudra dès samedi (17h) en Ligue 1 contre le RC Lens.

Les notes des Rennais à Krasnodar

Les notes des joueurs du Stade Rennais selon L'Equipe et Ouest-France : Salin (6/10 et 6/10) - Truffert (6 et 5), Nyamsi (5 et 4), Da Silva (4 et 3), Traoré (4 et 4) - Léa-Siliki (4 et 3,5), Nzonzi (5 et 3), Camavinga (4 et 3,5) - Doku (4 et 5,5), Hunou (4 et 3,5), Bourigeaud (5 et 4,5).

Les notes des joueurs du Stade Rennais selon foot-sur7 : Salin (6/10) - Truffert (6), Nyamsi (5), Da Silva (4), Traoré (4) - Léa-Siliki (4), Nzonzi (3), Camavinga (3) - Doku (4), Hunou (3), Bourigeaud (4).













Par Matthieu