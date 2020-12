ASSE : Appel à la mobilisation pour affronter le Dijon FCO

Publié le 03 décembre 2020 à 23:00

Après son match contre le LOSC (1-1), l’ ASSE veut renouer avec la victoire lors de la 13e journée de Ligue 1 face à la lanterne rouge, le Dijon FCO. L’équipe de Claude Puel a-t-elle les moyens d’y parvenir ? Aucune certitude chez Patrick Revelli, dans son analyse confiée à France Bleu Saint-Étienne Loire. Mahdi Camara remobilise ses coéquipiers, afin de rebondir.

ASSE : Mahdi Camara sonne la mobilisation

L’ ASSE doit impérativement prendre des points après 7 défaites de rang et un match nul. Pour Mahdi Camara, il n’y a plus de calcul à faire, si ce n’est de tout donner pour gagner. Cela dès ce dimanche contre le Dijon FCO, au stade Gaston Gérard. « On a besoin de points, peu importe l'adversaire. Le succès est obligatoire. Il faut y aller pour prendre les trois points comme lors de tous les matchs », a déclaré le milieu de terrain sur la radio. « Il ne faut pas répéter l'erreur de Brest (4-1, défaite de l’ASSE). Il faut continuer sur la lancée de Lille, c'est ce que l'on va faire », a indiqué Mahdi Camara, crédité d'un belle prestation face au LOSC.

Revelli se réjouit du retour des joueurs d'expérience

Patrick Revelli est quant à lui inquiet pour l’AS Saint-Étienne vu sa série noire de 8 matchs sans victoire. « Vu le début de saison, vu comment la suite s'est enchaînée, on regarde aujourd’hui plus derrière, que devant », a expliqué l’ancienne gloire des Verts dans l'émission 100% Verts. Le technicien de 69 ans a passé ensuite une consigne pour aider les Stéphanois à se remettre sur de bons rails. « C'est une évidence. Il faut se serrer les coudes, travailler et regarder vers l'avant », a-t-il conseillé. Pour finir, l’ex-attaquant de l’ ASSE (1969-1978) s'est réjouit du changement opéré par Claude Puel.

« On est parti en début de saison sur un effectif, et on s'aperçoit désormais que cet effectif n'est peut-être pas à la hauteur. [...] J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on s'appuie peut-être un peu plus sur de l'expérience », a apprécié Patrick Revelli. Rappelons que Miguel Trauco, Wahbi Khazri et Ryad Boudebouz sont revenus dans le groupe de Claude Puel après avoir été écartés en début de saison.













Par ALEXIS