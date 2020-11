LOSC : Ligue 1, Zeki Celik fait des confidences qui fâchent

Publié le 18 novembre 2020 à 00:00

Zeki Celik a été l’un des premiers joueurs du LOSC à avoir parlé avec la recrue estivale Burak Yilmaz. Le latéral de Lille OSC a expliqué à son compatriote turc des choses qui ne devraient pas plaire aux autres gros clubs de Ligue 1, y compris le PSG.

LOSC : Zeki Celik égratigne le PSG

Les révélations de Zeki Celik dans un entretien accordé à So Foot vont fâcher. Le joueur du LOSC a égratigné toutes les autres grosses écuries de Ligue 1. Même le PSG, ogre du championnat français, en a pris pour son grade. « Par exemple, lorsque Burak Yilmaz est arrivé, il m’a demandé d’entrée : “Après le PSG, qui est l’équipe la plus forte du championnat ? », se souvient le défenseur de Lille OSC, avant de répondre : « Je lui ai dit que c’était le LOSC ». Mais que les Parisiens ne s’enflamment pas, car pour Zeki Celik, sans Kylian Mbappé ou Neymar, « Paris souffre » et devient une équipe tout à fait prenable. Il en veut pour preuve la cinglante défaite du Paris Saint-Germain face aux Dogues (1-5) en 2019.

Le Stade rennais, l’OM et l’OL zappés

Le latéral droit de 23 ans a également expliqué à l'avant-centre Burak Yilmaz que le Stade rennais FC, l’OM et l’OL étaient aussi de gros clubs de Ligue 1, donc des concurrents directs du LOSC pour le podium final. Mais il s’est dit convaincu que les Dogues sont « meilleurs », grâce à leur effectif « de grosse qualité » et capable de « rivaliser avec tout le monde ». Enfin, le natif de Yildirim assure : « Le groupe a gagné en expérience, en maturité. »

Pour rappel, le LOSC (2e derrière le PSG) n’a perdu qu’un seul match en Ligue 1 cette saison (une défaite surprise à Brest 2-3, 10e journée de Ligue 1). En Ligue Europa, les Lillois n’enregistrent aucune défaite après les 3 premières journées de la phase de poules. Mieux, les hommes de Christophe Galtier ont étrillé le Milan AC (3-0), à San Siro. À la reprise, Lille OSC recevra le FC Lorient (dimanche 21h, 11e journée de Ligue 1), puis le Milan AC (jeudi, 4e journée de la Ligue Europa). Blessé à la cheville contre la Russie, Zeki Celik est déjà forfait pour ces deux rencontres.













Par JOËL