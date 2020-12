Stade Rennais : Officiel, Romain Salin rempile au SRFC

Publié le 04 décembre 2020 à 11:15

Le Stade Rennais a offert une année supplémentaire à Romain Salin, dont le contrat expirait en juin 2021. Le gardien de but poursuit ainsi l’aventure en Bretagne jusqu’en juin 2022.

Romain Salin ne partira pas du Stade Rennais à l’été prochain, car il a prolongé son contrat avec le club de Ligue 1, jeudi. La signature officielle de son contrat d’une saison supplémentaire a été officialisée ce vendredi. « Joueur-cadre et homme de vestiaire, Romain Salin a prolongé son contrat avec le Stade Rennais FC, jusqu’en juin 2022 », a communiqué le SRFC. Après avoir paraphé les documents relatifs a son bail, le gardien de but de 36 ans s'est dit heureux pour la confiance que la direction du club lui accorde. « Je suis très content de continuer à m’investir dans le projet rennais. Heureux aussi qu’à un certain âge, on puisse me faire confiance. Quand on signe au Stade Rennais FC, on se doit d’assumer le fait d’essayer d’amener le club en Europe tous les ans. Je veux montrer au quotidien que j’ai encore les aptitudes pour tenir le rythme », a-t-il déclaré.

Florian Maurice justifie la prolongation de Romain Salin

Directeur technique des Rouge et Noir, Florian Maurice a également réagi à la nouvelle signature de Romain Salin. Il évoque « une prolongation de contrat logique », car soutient-il : « à chaque fois qu’il a joué, il a été performant. On a besoin d’une doublure de qualité, c’est un gardien de très bon niveau. Il a du vécu. Il fait partie des joueurs les plus âgés et il a un bon feeling avec tout le monde ». Romain Salin avait passé une saison au centre de formation du Stade Rennais (2002-2003), mais n’y avait pas joué, avant son long exil au Portugal (2010 à 2019). C’est donc à l’été 2019 qu’il est revenu en Bretagne où il a signé un contrat de deux saisons. Il est la doublure d'Alfred Gomis.













