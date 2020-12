FC Nantes Mercato : Un gros flop à 0€ chez les Canaris ?

Publié le 05 décembre 2020 à 03:00

Recruté dans les dernières heures du mercato par le FC Nantes, Jean-Kévin Augustin peine à répondre aux attentes placées en lui. Christian Gourcuff a fait part d’une nouvelle situation inquiétante chez son attaquant.

Augustin, le gros raté du FC Nantes cet été ?

Le FC Nantes a misé sur des joueurs en fin de contrat pour renforcer son effectif lors du dernier mercato. Le FCN a notamment accueilli Jean-Charles Castelletto, Sébastien Corchia, Pedro Chirivella et Jean-Kévin Augustin. S’agissant de cette dernière recrue, elle peine à se mettre au niveau des autres et du reste du groupe. Depuis sa signature à Nantes, l’ancien parisien n’a disputé que trois rencontres (33 minutes) sans se montrer décisif. Alors que les Canaris préparent un match crucial contre Strasbourg (dimanche 15h), leur avant-centre devrait encore manquer plusieurs semaines de compétition. C’est ce qu’a laissé entendre Christian Gourcuff. « On l’a sorti de l’entraînement collectif pour qu’il retrouve forme physique acceptable […] Il suit une préparation individuelle cette semaine avec Cyrille Moine et ce sera le cas encore la semaine prochaine. On l’avait intégré mais on a vu que ce n’était pas suffisant. On a fait le bilan, ce n’est pas satisfaisant », a indiqué le coach nantais selon les propos relayés par Ouest France.

D’autres coups durs pour Gourcuff avant Strasbourg

Pour Christian Gourcuff, il faudra encore du temps pour que Jean-Kévin Augustin redevienne compétitif. L’ancien de Leeds manque de rythme après plusieurs mois d’hibernation. « Son absence de préparation le pénalise tellement qu’il ne peut pas être compétitif », a souligné le technicien breton. Outre sa recrue estivale, le FC Nantes sera également privé d’un autre avant-centre contre Strasbourg dimanche. Les Canaris devront faire sans Kalifa Coulibaly (2 matchs, 69 minutes). Le Malien a été victime « d’une élongation de l’ischio-jambier cette semaine ». « Il ne reviendra pas avant la fin de l’année civile », a précisé l’entraîneur nantais. Comme Coulibaly, Roli Pereira (mollet) et Anthony Limbombé (adducteurs) ne feront pas leur retour avant 2021. En revanche, Nantes pourra compter sur Charles Traoré dans les semaines à venir. Le latéral est en reprise indivduelle après avoir contracté la Covid-19.













Par Ange A.