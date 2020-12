Stade rennais : Stéphan tient la principale menace de Lens

Publié le 05 décembre 2020 à 06:30

Le Stade rennais reçoit le RC Lens samedi pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. Coach du SRFC, Julien Stéphan sait de qui se méfier lors de cette rencontre.

Stade rennais – RC Lens : Le principal danger des Sang et Or identifié

Dans le dur après son élimination en Coupe d’Europe, le Stade rennais va tenter de relever la tête ce samedi. Le SRFC sera opposé au RC Lens lors de la 13e journée de Ligue 1. Avant cette rencontre, Rennes reste sur trois matchs sans victoire en championnat (un nul et deux défaites). Pour renouer avec le succès, Julien Stéphan sait quel élément il faudra surveiller de près côté lensois. Pour le coach rennais, Gaël Kakuta sera le principal danger chez les Sang et Or. Le milieu congolais recruté cet été réalise un bon début de saison sous ses nouvelles couleurs avec 5 buts et 2 offrandes. Suffisant pour susciter la crainte chez l’entraîneur rennais.

Le SRFC contre le Racing ?

« Ils ont un facteur X qui s’appelle Kakuta. C’est un joueur créatif, capable de décanter les situations. Il est décisif aussi bien par la passe que par le but. C’est donc un facteur X que je crains en plus de toutes les autres qualités évoquées avant », a expliqué Julien Stéphan cité par But Football Club. Le coach du Stade rennais sait également qu’il jouera contre une équipe sans pression et en bonnes jambes. « Ce que je redoute chez eux ? La fraîcheur, le dynamisme, le fait qu’ils découvrent la L1 et leur degré de confiance accumulée depuis le début de la saison », a déclaré le tacticien. Celui-ci devra une fois de plus composer sans plusieurs éléments contre le Stade rennais. Il ne pourra pas compter sur Nayef Aguerd, Sehrou Guirassy, Jonas Martin, Daniele Rugani et Martin Terrier.













Par Ange A.