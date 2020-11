RC Lens : Blessure, le verdict est tombé pour Gaël Kakuta

Publié le 14 novembre 2020 à 15:42

Touché au pied lors du match du RC Lens contre le Stade de Reims (4-4), Gaël Kakuta était en sursis depuis le dimanche 8 novembre. Après des examens médicaux, le meneur de jeu du Racing Club est situé sur sa blessure.

Gaël Kakuta a rejoint sa sélection en RDC

Le RC Lens peut se réjouir pour Gaël Kakuta qui avait été touché au pied lors du prolifique match contre le Stade de Reims (10e journée de Ligue 1). Le joueur recruté à Amiens SC va mieux selon le verdict des tests médicaux complémentaires passés cette semaine. De fait, le milieu offensif a rejoint sa sélection nationale en République Démocratique du Congo (RDC) selon les informations de la Fédération Congolaise de Football Associations (FECOFA). Il est en effet convoqué par Christian Nsengi-Biembe, sélectionneur des Diables Rouges. Gaël Kakuta a donc rallié Kinshasa vendredi pour participer aux deux confrontations aller et retour contre l’Angola, ce samedi 14 novembre au stade des Martyrs et le mardi 17 novembre à Luanda.

Ces deux matchs comptent pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2021). Ayant pourtant commencé avec la France dans les sélections de jeunes, des U16 aux Espoirs (U21), en passant par les U17, U18, U19 et U20, Gaël Kakuta est un international congolais depuis mars 2017. Le joueur de 29 ans compte 5 sélections avec la RDC, pour un but.

Le RC Lens souhaitait reposer Gaël Kakuta

Bien que rassuré par l'état de son N°10, le RC Lens espérait un forfait pour ce dernier, afin de lui permettre de récupérer suffisamment, en vue de la reprise du championnat, le 22 novembre. Le club promu en Ligue 1 affronte le Dijon FCO (20e) lors de la 11e journée, au stade Gaston Gérard (15h). Gaël Kakuta est l'actuel meilleur buteur du RCL avec Ignatius Ganago. Il a marqué 4 buts et a offert une passe décisive en 8 apparitions, après 10 journées de championnat.













Par ALEXIS