OM Mercato : Thauvin, Longoria prépare un coup tordu au Milan

Publié le 05 décembre 2020 à 08:00

En fin de contrat à l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin est courtisé par l’AC Milan. Le club italien voudrait enrôler l’attaquant marseillais libre l’été prochain. Chose que n’entend pas laisser faire Pablo Longoria, le directeur du football de l’OM.

Pablo Longoria parti pour contrarier Maldini pour Thauvin ?

Dans une récente sortie sur Téléfoot, Paolo Maldini avait confirmé l’intérêt de l’AC Milan pour Florian Thauvin. Le dirigeant milanais avait notamment assuré que le club lombard comptait recruter le champion du monde en été. En fin de contrat, l’attaquant de 27 ans sera libre de s’engager avec le club de son choix dès janvier. Mais Pablo Longoria n’entend laisser filer sa pépite aussi facilement. Le dirigeant espagnol l’a fait savoir juste avant la victoire sur la pelouse de Nîmes (0-2). « C’est une légende, je ne veux pas faire de polémique au Milan. Il comprend la difficulté de prolonger des joueurs pour tous les clubs en Europe dans cette situation économique difficile. Mais je n’ai pas trouvé les déclarations très respectueuses », a d’abord lâché le head of football de l’OM. Le dirigeant marseillais a ensuite évoqué une prolongation de Thauvin. « On y travaille, on parle avec son entourage avec tout le monde pour trouver la meilleure façon que les parties se rapprochent », a-t-il expliqué au micro de Téléfoot.

Une jolie signature en vue cet hiver ?

Outre le dossier Florian Thauvin, Pablo Longoria s’est également prononcé sur l’arrivée d’un nouvel attaquant. Le dirigeant marseillais est sur la même longueur d’onde qu’André Villas-Boas. Le coach de l’OM souhaite accueillir un vrai numéro 9 cet hiver après le flop Luis Henrique. « On travaille sur différentes pistes. Je crois que l’effectif peut être amélioré […] Nous sommes en train de travailler sur différentes pistes pour le numéro 9. Un nom ? Je ne joue pas aux spéculations », a indiqué l’Espagnol. Voilà qui va davantage ravir l’entraîneur de l’Olympique de Marseille.













Par Ange A.