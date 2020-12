OM Mercato : André Villas-Boas répond à Joakim Maehle

Publié le 05 décembre 2020 à 12:01

Joakim Maehle, latéral droit du KRC Genk, a renouvelé son appel du pied à l’ OM il y a quinze jours. André Villas-Boas a indiqué la position de l’Olympique de Marseille sur ce dossier avant la victoire de son équipe à Nîmes.

OM : Joakim Maehle chaud pour signer cet hiver

Pour remplacer Bouna Sarr, transféré au Bayern Munich au dernier jour du mercato estival, l’ OM s’était lancé dans une véritable course contre la montre pour signer Joakim Maehle, joueur du KRC Genk. Les recruteurs de l’Olympique de Marseille avaient trouvé un accord avec l’international danois (6 sélections) sans pour autant parvenir à boucler son transfert. En cause, une surenchère de dernière minute des responsables de l’écurie belge. Un comportement qui a fait très mal au joueur de 23 ans qui se voyait déjà évoluer à l’ OM. Mais malgré les complications créées par le KRC Genk, Joakim Maehle n’a pas renoncé à son souhait de défendre les couleurs olympiennes. Il y a deux semaines, le Danois a réitéré son envie de quitter le club belge où il est pourtant titulaire indiscutable depuis le début de la saison (1 but et 4 passes décisives). Il souhaiterait même partir durant le mercato hivernal. Un appel du pied qui n’est pas tombé dans des oreilles d'un sourd du côté de l'Olympique de Marseille.

André Villas-Boas jette un froid sur le dossier

Dans ses déclarations après le match contre le Nîmes Olympique (0-2) vendredi soir, en ouverture de la 13e journée de Ligue 1, André Villas-Boas est revenu sur le dossier Joakim Maehle. Selon le technicien portugais, le profil du latéral droit danois est loin de laisser les recruteurs marseillais indifférents malgré l’échec de la dernière tentative pour le recruter. Mais le joueur du KRC Genk, lié jusqu’en juin 2023, ne pourrait pas rejoindre l’ OM cet hiver en raison de la gourmandise des dirigeants belges. « Il reste sur notre liste, mais Genk demande trop d'argent pour lui, je pense que ce ne sera pas possible », a exactement déclaré l’entraîneur olympien au sujet du latéral droit danois, évalué par Transfermarkt à 10 millions d’euros.













Par JOËL