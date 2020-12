PSG : Trois cadres laissés au repos face à Montpellier

Publié le 05 décembre 2020 à 15:31

Trois jours après le déplacement à Manchester United et autant avant la réception de l'Istanbul Başakşehir, Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG, a décidé de faire souffler plusieurs cadres lors du voyage à Montpellier.

Tuchel laisse Neymar, Verratti et Kimpembe au repos

En Ligue 1, la situation du Paris Saint-Germain est bien moins confortable qu'à l'accoutumé. En effet, le club francilien ne compte que deux points d'avance sur l'OL, l'AS Monaco et le Montpellier HSC, et uniquement une longueur de plus que l'OM, alors que les Phocéens ont à ce jour un match en moins. Ainsi, en cas de victoire des Montpelliérains cet après-midi, les joueurs de Michel Der Zakarian dépasseraient le PSG et s'empareraient provisoirement de la place de leader. Malgré l'enjeu de ce match, Thomas Tuchel a décidé de ménager Presnel Kimpembe, Marco Verratti, et Neymar, qui ne se déplaceront donc pas dans l'Hérault.

Suite à une rechute, Mauro Icardi est toujours indisponible, tout comme Pablo Sarabia. Le PSG reste sur deux matchs sans victoire en championnat (2-3 à Monaco, 2-2 face à Bordeaux) ; et si une victoire lui ferait le plus grand bien avant d'affronter Başakşehir en Ligue des Champions, puis l'Olympique Lyonnais quatre jours plus tard dans un choc au sommet de la Ligue 1, une défaite pourrait le reléguer hors du podium à l'issue de cette 13e journée de championnat.

Le groupe du PSG à Montpellier

GARDIENS : Navas, Rico, Letellier - DEFENSEURS : Bakker, Dagba, Diallo, Florenzi, Kehrer, Kurzawa, Marquinhos, Pembélé - MILIEUX : Danilo, Di Maria, Fadiga, Gueye, Herrera, Paredes, Rafinha, Ruiz - ATTAQUANTS : Kean, Mbappé.













Par Clément