FCNantes : Christian Gourcuff contredit publiquement

Publié le 05 décembre 2020 à 14:50

Demain dimanche, le FCNantes va affronter le RC Strasbourg dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. Christian Gourcuff s’est fait contredire par un de ses joueurs à l’approche de cette affiche.

FCNantes : Christian Gourcuff - Nicolas Pallois, ça ne va pas

Quand rien ne va dans les résultats des clubs, les contradictions ne tardent jamais à se faire jour. C’est le cas du FCNantes où l’entraîneur Christian Gourcuff a assisté à un contre-pied d’un de ses joueurs en conférence de presse. Alors que le coach du FC Nantes prône plus de jeu, le défenseur central Nicolas Pallois s’est inquiété de l’état du secteur défensif. Ce secteur de jeu doit, selon lui, être plus soutenu par les autres joueurs lors des matchs. Cette attitude du joueur qui passe pour une défiance à son entraîneur puise ses origines dans une remontrance que lui aurait faite ce dernier.

En effet, lors de la mi-temps du match perdu 1-3 face par le FC Nantes face à l’OM, samedi dernier, Christian Gourcuff aurait chargé Nicolas Pallois. Le défenseur du FCnantes avait été pointé par son coach comme étant un des responsables de cette déconvenue. Il s’est donc présenté en conférence de presse avec l’intention de lui porter la contradiction avec une vision du foot à l’opposée de celle de l’entraîneur. « Nous jouons plus au ballon aussi et on est moins à la tâche défensivement et on prend plus d'occasions contre nous », a fait remarquer le joueur avant de se montrer plus clair en disant : « Pour moi, le foot, c'est d'abord de défendre et après, on attaque si on peut. On veut peut-être trop bien jouer. Il faut avant tout défendre et après attaquer pour gagner les matchs. »

FC Nantes : Quelle réaction de Gourcuff ?

Deux visions s’affrontent donc au FC Nantes puisque le défenseur ne semble pas souscrire à la philosophie de jeu qui a fait la réputation de l’entraîneur finistérien. Christian Gourcuff insiste avec son approche du foot qui porte moins de fruits comme le démontre l’actuelle 14e place du FCN au classement de Ligue 1. En 12 matchs, les Canaris n’ont engrangé que 3 victoires, 4 matchs nuls contre 5 défaites. Le constat est clair pour Pallois qui relève « On est jugés sur les victoires, les points. On va tout faire pour les prendre sur les prochains matchs. Aujourd'hui, on n'est pas bons. On n'avance pas…»

Cette sortie du joueur devrait faire des vagues en interne si le prochain match du FC Nantes n'est pas couronné d'un succès. Surtout si l'entraîneur reste dans le système de jeu qu'il connait le mieux.













Par Gary SLM