OM : Florian Thauvin, les supporters dénoncent une anomalie

Publié le 04 décembre 2020 à 17:30

Journaliste AFP de l’ OM pendant cinq saisons, Emmanuel Barranguet a été affecté à un autre club de Ligue 1 par sa direction. Avant son grand départ de l’Olympique de Marseille à la fin de l'année, le confrère a évoqué ses souvenirs olympiens, tantôt joyeux avec André Villas-Boas, tantôt triste avec Florian Thauvin.

OM : départ d’Emmanuel Barranguet à la fin de l'année

L’ OM est reconnaissant du travail d’information d’Emmanuel Barranguet pendant cinq ans. Alors que l’AFP a décidé d’affecter son journaliste à la couverture de l’actualité d’une autre écurie de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a tenu à lui rendre un hommage mérité à la Commanderie. « C’était la dernière conférence de presse à la Commanderie pour Emmanuel Barranguet qui va quitter Marseille à la fin de l’année. Les joueurs et le staff lui ont offert un maillot dédicacé à cette occasion. Demain dernier match au Vélodrome pour Manu », a tweeté Karim Attab.

Le confrère a reçu un maillot floqué à son nom, signé par tous les joueurs et remis par André Villas-Boas. Quelques jours après ce charmant hommage, Emmanuel Barranguet était présent sur le plateau du Talk Show sur Le Phocéen pour évoquer ses souvenirs avec l’ OM. Certains des souvenirs du journaliste avec le club marseillais étaient joyeux, comme ses interviews avec l’entraîneur André Villas-Boas, un coach « drôle et accessible ». Mais le confrère ne garde pas toujours des souvenirs aussi joyeux dans son travail d’information sur l’Olympique de Marseille. C’est notamment le cas avec Lucas Ocampos ou Florian Thauvin, deux joueurs qu’il n’a jamais pu interroger.

Les fans signent une pétition pour une interview de Florian Thauvin

Pour le fan club OM Nation Barcelona, c’est une anomalie qu’il faudra vite corriger. Les supporters sont invités à signer une pétition pour permettre à Emmanuel Barranguet d’interviewer Florian Thauvin. « Twitter peut faire des miracles... la fille d'Emmanuel Barranguet correspondant AFP à Marseille depuis 5 ans est fan absolue de Florian Thauvin. Possible d'organiser une ITW entre Manu et Flo ? », a en effet posté le fan club de l’ OM à Barcelone. Le journaliste et le joueur ont jusqu’à la fin de l’année pour se rencontrer…













Par JOËL