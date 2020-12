FC Nantes : La recette de Mehdi Abeid au FCN pour rebondir

Publié le 02 décembre 2020 à 21:04

Le FC Nantes a chuté au classement de Ligue 1 après ses trois derniers matchs sans victoire. Et ça bouillonne dans le vestiaire des Canaris. Pour se remettre la tête à l’endroit, Mehdi Abeid croit avoir quelques recettes.

Mehdi Abeid, « il y a beaucoup de choses à changer »

Le FC Nantes est sur une série de 2 matchs nuls et une défaite en Ligue 1. Les Canaris du FCN ont été accrochés par le FC Metz à la Beaujoire (1-1), puis par le RC Lens au Stade Bollaert (1-1). Alors que leur réaction était attendue face à l’OM, les joueurs de Christian Gourcuff ont chuté au Vélodrome. Ils se sont inclinés (3-1) lors de la 12e journée du championnat. Les Nantais sont 14es au classement avec 13 points, donc pas très loin de la zone rouge. S’ils veulent s’éviter une crise qui pourrait les enfoncer davantage dans le bas du tableau, les Canaris doivent se serrer les coudes afin de rebondir ensemble. C’est la consigne passée par Mehdi Abeid dans France Bleu : « Il n’y a pas de calcul à faire, il faut donner au maximum.» Selon lui, le FC Nantes « doit tout donner sur le terrain » pour remonter au classement, impression qu'il n'a pas sur leurs efforts à chaque match.

Le milieu de terrain algérien pense qu’il faut un nouvel état d’esprit au sein de l’équipe du FCN. « Il y a beaucoup de choses à changer, il faut se remettre en question et repartir le plus vite possible », a-t-il conseillé. En effet, il reste encore 2/3 des matchs de la saison à disputer. Et le FC Nantes peut encore se relancer. « Un championnat, c’est long. Il faut remonter le moral de l’équipe pour ramener les meilleurs résultats possible. Surtout sur les matchs qui arrivent [avant la trêve hivernale, NDLR] », recommande le milieu de terrain algérien.

Le calendrier du FC Nantes jusqu’à la mi-saison

Parlant du calendrier du FCN, Mehdi Abeid et ses coéquipiers ont deux matchs à domicile à jouer. Ce sont les rencontres face au RC Strasbourg (le 6 décembre) et Dijon FCO le 13 décembre. Ils affronteront ensuite le Stade de Reims (16 décembre), Angers SCO (20 décembre) et l’OL (23 décembre). Après une pause de deux semaines pour les fêtes de fin d'année, le FC Nantes recevra le Stade rennais (6 janvier) avant de se déplacer sur le terrain du Montpellier HSC (10 janvier).













Par ALEXIS