FC Nantes : Gourcuff tacle les Canaris avant Strasbourg

Publié le 06 décembre 2020 à 02:00

Le FC Nantes reçoit le RC Strasbourg ce dimanche pour la 13e journée de Ligue 1. Avant cette affiche, Christian Gourcuff a évoqué les difficultés de son équipe.

Le FC Nantes dans le dur avant Strasbourg

Le FC Nantes va tenter de se remettre de sa défaite contre l’OM (3-1). Dimanche, le FCN sera opposé au RC Strasbourg (19e) pour la 13e journée de Ligue 1. Les Canaris ne comptent que trois victoires cette saison et restent sur trois matchs sans succès en championnat (deux nuls et une défaite). Les hommes de Christian Gourcuff ne pointent qu’à la 14e place au classement. Ils comptent 5 points d’avance sur le FC Lorient, barragiste. La rencontre contre Strasbourg s’annonce décisive pour le FCN. Surtout qu’il s’agit d’un concurrent direct au maintien comme l’a fait savoir l’entraîneur nantais. « Ça fait un moment qu’ils y sont [en bas de classement], ils ont intégré qu’ils jouent le maintien. C’est un effectif solide », a-t-il déclaré à Ouest France.

Qu’est-ce qu’il manque aux Canaris selon Gourcuff ?

Récemment critiqué sur l’aspect tactique par Nicolas Pallois, Christian Gourcuff estime que le problème du FC Nantes est ailleurs. Il déplore le manque d’implication et de régularité de ses poulains. « L’investissement de chacun doit faire la différence, même si le collectif est primordial. Le collectif se nourrit aussi de l’investissement individuel. C’est une préoccupation légitime et saine […] Nous, notre caractéristique, c’est l’inconstance. On est capable de faire des séquences pas moches mais on est incapables d’enchaîner. Dès qu’on est confrontés à une difficulté, on a du mal à faire face », a indiqué le coach du FCN. Reste maintenant à savoir si ces remises en question porteront des fruits. La rencontre contre un mal classé comme le RC Strasbourg devrait permettre à Nantes de se relancer. Au cas contraire, le club s’engluerait davantage dans la crise. Celle-ci ne fera que fragiliser Christian Gourcuff dont le contrat expire en juin prochain.













Par Ange A.