FC Nantes : Gourcuff râle après la correction au Vélodrome

Publié le 29 novembre 2020 à 02:15

L’OM a mis fin à la série d’invincibilité de trois matchs du FC Nantes samedi au Vélodrome. Christian Gourcuff a pointé les carences défensives de son équipe après cette lourde défaite (3-0).

Le FC Nantes balayé par l’OM au Vélodrome

Invaincu depuis 3 matchs en Ligue 1, le FC Nantes s’est incliné samedi sur la pelouse de l’Olympique de Marseille. L’OM l’a emporté (3-0) contre le FCN à l’Orange Vélodrome lors de la 12e journée. Avec cette victoire, Marseille signe son quatrième succès de rang en championnat. Pour Christian Gourcuff, ses poulains ont donné le bâton pour se faire battre. « Il n’y a pas eu de match, on a été plombé par le premier but, on a mis l’OM dans les meilleures dispositions », a déploré le coach nantais selon les propos rapportés par 20 Minutes. Pour l’entraîneur des Canaris, son équipe a manqué d’application défensive. « Autant mercredi [match nul contre Lens 1-1] c’était plutôt le jeu offensif qui posait problème, autant là, c’est sur le plan défensif, et c’est encore plus embêtant […] On a laissé l’OM prendre confiance, et ils ont des arguments. C’est de notre faute », a poursuivi le technicien.

Objectif maintien pour Nantes cette saison ?

Comme le note Christian Gourcuff, l’addition aurait été plus salée si Alban Lafont n’avait pas sauvé quelques balles de but. Le portier du FC Nantes a également exprimé son dépit après la rencontre. Il n’espère pas grand-chose pour son club cette saison. « Ce n’est vraiment pas évident d’un point de vue personnel de prendre 3 buts. Mais vu la physionomie du match, on ne méritait pas mieux », a d’abord prévenu le gardien de 21 ans. « Pour le moment on ne peut pas espérer mieux que de jouer le maintien, il ne faut pas se voir trop beau », a poursuivi le joueur prêté par la Fiorentina.













Par Ange A.