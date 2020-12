FC Nantes : Un important chantier de Kita tombé à l'eau ?

Publié le 06 décembre 2020 à 08:15

Waldemar Kita aurait abandonné un important projet. Selon David Phelippeau le président du FC Nantes se serait rétracté au sujet du déménagement de La Jonelière.

Le FC Nantes parti pour rester à La Jonelière ?

Comme Christian Gourcuff, la chance fuit également Waldemar Kita ces derniers jours. Outre ses démêlés judiciaires, le président du FC Nantes voit nombre de ses projets ne pas aboutir. Le dernier en date concerne le déménagement de La Jonelière. Le président du FCN souhaitait offrir un centre d’entraînement plus moderne et plus spacieux à son club. Le dirigeant nantais comptait ériger un centre dans le pays d’Ancenis comme le rapportait plusieurs médias locaux dont Echo d’Ancenis et Ouest France. Mais comme l’assure David Phelippeau, les élus de cette commune n’ont plus de nouvelles du patron des Canaris. « Aucune avancée sur ce dossier. Aucune offre d’achat. Les élus de la communauté de communes du pays d’Ancenis, propriétaire du terrain de 35 hectares, n’ont plus de news du FC Nantes depuis un petit moment. Dans l’attente », note le journaliste sur Twitter.

Un nouveau bras de fer remporté par les supporters ?

Ce projet de Waldemar Kita n’avait pas reçu l’onction des supporters du FC Nantes. L’association À la Nantaise était d’ailleurs montée au créneau pour s’opposer au déménagement de La Jonelière. Éric Swidurski invitait notamment Johanna Rolland, la maire de Nantes, à y voir plus clair. « Il faut que Johanna Rolland exige de la transparence dans ce dossier. On ne laisse pas impunément ce fleuron quitter la métropole », déclarait le président de cette association à Ouest France. Reste plus qu’à savoir si le dirigeant nantais a abandonné ce chantier. C’est sans doute le souhait de nombre de fans des Canaris.













Par Ange A.