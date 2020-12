OM Mercato : Prolongation, ça se complique pour un cadre

Publié le 07 décembre 2020 à 08:15

Les prochains mois s’annoncent compliqués pour l’Olympique de Marseille. Alors que le mois de janvier approche, l’ OM n’est pas encore parvenu à assurer l’avenir de certains cadres. L’un d’eux serait même proche de la sortie.

La sortie se précise pour un taulier de l’ OM

Depuis la prolongation de Steve Mandanda, l’Olympique de Marseille n’a plus prolongé un autre cadre. Le club est notamment à la peine dans le dossier de Florian Thauvin. L’ailier marseillais semble même déjà promis à un club à l’étranger. L’AC Milan et le FC Séville sont à la lutte pour signer le champion du monde. Outre l’attaquant marseillais, la situation contractuelle d’un latéral n’est guère reluisante. Comme Thauvin, Jordan Amavi est également en fin de contrat à Marseille. Arrivé au club en 2017, l’arrière gauche est sous contrat jusqu’en juin 2021. Et comme l’assure L’Équipe, rien n’indique que son contrat sera renouvelé d’ici la fin de la saison.

Marseille : Une urgence signalée à gauche

Jordan Amavi devrait donc quitter l’ OM, « à moins d’une avancée spectaculaire », note le quotidien sportif. Le club phocéen pourrait donc perdre un précieux élément gratuitement l’été prochain. L’ancien de l’OGC Nice tient le couloir gauche de la défense de Marseille depuis trois ans. À son arrivée, il n’était que la doublure de Patrice Evra. Suite au départ rocambolesque de l’ancien mancunien, Amavi a été propulsé titulaire. Ce n’est que cet été que l’Olympique de Marseille lui a trouvé une doublure en la personne de Yuto Nagatomo. Mais le latéral japonais ne devrait pas mettre long feu sur le Vieux Port. Le contrat du défenseur de 34 ans expire également en juin prochain. D’où l’urgence pour Pablo Longoria de régler ce dossier.













Par Ange A.