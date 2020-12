Stade Rennais : Pinault a discuté avec Stéphan de son avenir

Publié le 07 décembre 2020 à 10:30

Le Stade Rennais est en pleine crise de résultats après une nouvelle inquiétante défaite contre le RC Lens (0-2), samedi, lors de la 13e journée de Ligue 1. Avec une seule victoire en championnat lors de ses huit derniers matches, le SRFC est sûr une série noire et la question de l'avenir de Julien Stéphan sur le banc breton se pose forcément.

Le Stade Rennais et Julien Stéphan dans le dur

La réaction du Stade Rennais était attendue, samedi contre le RC Lens, après l'élimination de toutes les compétitions européennes en milieu de semaine dernière et une très mauvaise série en Ligue 1. Mais les Rouge et Noir se sont à nouveau effondrés face aux Artésiens, subissant une nouvelle défaite à domicile (0-2). "On est dans une spirale extrêmement négative. Avec l'obligation de reconsidérer les objectifs. Il faut être lucide et évoluer comme une équipe qui va jouer le maintien. C'est une grande alerte pour tout le monde. On attendait une réaction", a commenté, abattu et en colère, Julien Stéphan, le coach du SRFC.

Face au RC Lens, "les 20 premières minutes ont été cohérentes. Après l'ouverture du score, il y a trop déchets, trop d'erreurs". Car le plus inquiétant, c'est bien ce qu'il se passe sur le terrain. " Ce n'est pas tant le classement, c'est la dynamique, le jeu, qui est inquiétant. Les quatre changements n'ont pas redynamisé l'équipe, la fatigue peut jouer. On va bien réfléchir en interne, l'enchaînement des matches nous a fait mal, mais on n'est pas préparé à vivre ce qu'on va vivre", a ajouté le coach du Stade Rennais.

L'avenir de Julien Stéphan entre en jeu

La question de l'avenir de Julien Stéphan sur le banc du Stade Rennais devient prépondérante. Sans que la question lui soit explicitement posée, l'entraîneur breton a néanmoins répondu à cette interrogation. "Si c’est moi le problème, il n’y a pas de difficulté. On est suffisamment sincères au sein du club pour prendre les décisions qu’il faudra prendre, a-t-il lâché malgré tout. Il n’y a pas de difficulté par rapport à ça. Si vraiment la problématique vient de moi, j’ai une relation avec mon actionnaire, mon président et mon directeur sportif qui est très, très saine. On parlera de tout ça en temps voulu." Et il semble déjà que le temps soit venu.

Selon Ouest-France, François Pinault, l'actionnaire majoritaire du SRFC, aurait appelé Julien Stéphan dimanche matin. Il lui aurait signalé de ne pas s'inquiéter pour son avenir direct au Stade Rennais, lui renouvelant sa confiance. "Le personnage le plus important de l’histoire du club aurait déminé fermement les interrogations publiques du coach sur son avenir immédiat", écrit le quotidien régional, à la suite de ce coup de téléphone que passe "habituellement après les matches" François Pinault au coach des Rouge et Noir. En interne, le staff et la direction semblent donc rester soudés et le triumvirat Holveck-Maurice-Stéphan travaille de concert pour sortir le Stade Rennais, 9e de Ligue 1, de cette mauvaise passe.













Par Matthieu