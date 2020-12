Stade Rennais : Julien Stéphan évoque le maintien après Lens

Publié le 05 décembre 2020 à 19:58

Le mal est profond au Stade Rennais, qui s'est incliné à domicile face au RC Lens et qui n'y arrive plus, avec une seule victoire lors de ses huit derniers matches de Ligue 1. Malgré quatre changements à la pause, Julien Stéphan et ses hommes n'ont pas trouvé la solution face à des Lensois sérieux, qui ont attendu leur heure pour piéger des Bretons beaucoup trop naïfs.

Pour Stéphan, le SRFC plus proche de jouer le maintien que l'Europe

Julien Stéphan est apparu inquiet et en colère en conférence de presse, après la défaite du Stade Rennais face au RC Lens. "On est dans une spirale extrêmement négative. Avec l'obligation de reconsidérer les objectifs. Il faut être lucide et évoluer comme une équipe qui va jouer le maintien. C'est une grande alerte pour tout le monde. On attendait une réaction Les 20 premières minutes ont été cohérentes. Après l'ouverture du score, il y a trop déchêts, trop d'erreurs. Ce n'est pas tant le classement, c'est la dynamique, le jeu, qui est inquiétant. Les qutre changements n'ont pas redynamisé l'équipe, la fatigue peut jouer. On va bien réfléchir en interne, l'enchaînement des matches nous a fait, mais on n'est pas préparé à vivre ce qu'on va vivre." Lucide, mais abattu, Julien Stéphan doit trouver une solution.

Mais celle-ci ne viendra qu'avec le travail et une sérieuse remise en question : "L'équipe s'est liquéfiée après l'ouverture du score, le début avait été correct. J'espère que les joueurs ont conscience de la situation. Changer des joueurs est un levier, on n'a pas les joueurs pour changer de système et on perd encore un défenseur (Nyamsi), sorti sur blessure. Le problème est multifactoriel. On a tenté des choses ce samedi, il va falloir en trouver d'autres", a jugé Julien Stéphan.

Le Stade Rennais et Stéphan en plein doute

Mais les phrases courtes et concises de Stéphan ont tranché avec son style habituel. "Je suis déçu par ce qu'il se passe sur le terrain. Je suis en réflexion permanente pour trouver toutes les solutions possibles. Il faudrait être inconscient pour ne pas être inquiet. Sur leur première situation, ils marquent. Après, ils n'ont plus qu'à nous contrer. Si c'est moi le problème, il n'y a pas de difficulté. On est suffisamment sincère au club. Ppour le reste, on était certainement pas préparé à entendre autant de louanges, il va falloir se préparer à se battre contre certaines équipes qu'on doit laisser derrière. Le problème, est de retrouver de la stabilité, de la férocité, de la stabilité collective. En ce moment, on ne montre pas le visage d'une équipe qui peut prétendre à jouer l'Europe." Le Stade Rennais doit vite trouver une solution.

