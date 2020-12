OM : Une équipe bis de Manchester City en Ligue des champions

Publié le 07 décembre 2020 à 16:30

L'OM joue sa qualification en Ligue Europa mercredi (21h) sur la pelouse de Manchester City et pourrait bien recevoir un coup de pouce de Pep Guardiola. L'entraîneur des Citizens devrait aligner une équipe bis face à l'Olympique de Marseille, laissant au repos les titulaires du week-end contre Fulham (2-0).

Manchester City jouera "sérieusement" face à l'OM

L'entraîneur de Manchester City a prévenu l'OM : il ne laissera pas filer ce match. "En Ligue des champions, on a fait le boulot. Il y a du prestige en prime si on gagne le match. Ce sera un match sérieux, il faut respecter la compétition car Marseille et l’Olympiakos jouent pour la Ligue Europa. Nous devons jouer sérieusement, c’est sûr", a déclaré le technicien catalan à l'issue de la victoire des siens contre Fulham (2-0). Si l'Olympique de Marseille espérait un quelconque relâchement de la part des joueurs de Guardiola, c'est peine perdue. Mais l'OM pourra s'appuyer sur sa belle série de cinq victoires consécutives en Ligue 1 pour montrer un autre visage que lors du match aller au Vélodrome (0-3).

"Nous ne nous attendions pas à une défense à cinq parce que l'OM ne joue pas comme ça d'habitude, avait alors déclaré Pep Guardiola à l'issue de la large victoire des Citizens à Marseille. Mais tu peux jouer à cinq derrière et être offensif. Là, si Marseille a été si défensif, c'est parce que nous avons joué comme nous voulions jouer." L'équipe d'André Villas-Boas a depuis retrouvé une certaine efficacité offensif, avec sept buts inscrits au cours de ses trois dernières rencontres, contre le FC Nantes (3-1), l'Olympiakos (2-1) et à Nîmes (2-0). De quoi motiver les troupes du technicien portugais, qui peut accrocher la Ligue Europa en cas de résultat positif et d'un faux-pas des Grecs contre le FC Porto.

Pep Guardiola néanmoins annonce une équipe bis

Malgré sa volonté de victoire, Pep Guardiola devrait faire tourner contre l'OM, comme il l'a annoncé au Manchester Evening News. "Je voulais que les gars jouent 90 minutes et la plupart d’entre eux ne joueront pas mercredi. Ceux qui n’ont pas joué aujourd’hui (samedi) joueront mercredi", a expliqué le coach de Manchester City. "Je décide de jouer 90 minutes avec ces gars contre Fulham et 90 minutes pour le reste des joueurs contre l'OM. Après cela, nous verrons la meilleure sélection pour les prochains matchs. Et les joueurs qui étaient sur le banc contre Fulham pourront jouer." De quoi donner un peu d'espoir à l'Olympique de Marseille. Même si l'équipe bis de City fait peur : Eric Garcia, Aymeric Laporte, Fernandinho, Phil Foden, Bernardo Silva et Ferran Torres pourraient débuter contre les joueurs de Villas-Boas.













Par Matthieu