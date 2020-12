OM : Le terrible message Pep Guardiola à Villas-Boas

Publié le 06 décembre 2020 à 13:19

L’ OM devra aller chercher sa qualification en Ligue Europa face à Manchester City, déjà qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des champions. Pourtant, les Citizens n’ont aucune intention de faciliter la tâche à l’Olympique de Marseille.

OM : un match crucial face à Manchester City

Le grand retour de l’ OM en Ligue des champions, après 7 ans d’absence, a été catastrophique. Après les 5 premières journées de la phase de poules, l’Olympique de Marseille est dernier du groupe C, avec 4 défaites, 1 victoire, 9 buts encaissés et 2 buts marqués. Mais malgré ce bilan catastrophique, tout n’est pas perdu pour André Villas-Boas et ses joueurs en Ligue Europa. L’ OM a encore la possibilité de se qualifier dans cette compétition en finissant 3e de son groupe. Pour cela, tout en espérant que l’Olympiakos tombe face au FC Porto, les Marseillais devront faire un résultat mercredi sur la pelouse de Manchester City, premier du groupe et déjà qualifié pour le prochain tour de la Coupe aux Grandes Oreilles. Et pourtant, le club phocéen va devoir se surpasser pour espérer la bascule.

Pep Guardiola ne fera pas de cadeau à Villas-Boas

Samedi, Manchester City a battu Fulham (2-0) en Premier League. Après la rencontre, Pep Guardiola a évoqué le prochain rendez-vous de ses joueurs, à savoir la réception de l’ OM mercredi. « En Ligue des Champions, on a fait le boulot », a d’abord rappelé le technicien espagnol. Mais malgré la qualification déjà acquise, l’ancien entraîneur barcelonais promet un match sérieux de la part de ses joueurs pour éviter de léser l’Olympiakos, en concurrence avec l’ OM pour la qualification en Ligue Europa. « Il y a du prestige en bonus si on gagne le match. Ce sera un match sérieux, on doit respecter la compétition, car Marseille et l’Olympiakos jouent une qualification pour la Ligue Europa. On doit jouer sérieusement, et on va le faire, c’est sûr », a prévenu le manager des Citizens.

Si André Villas-Boas avait imaginé un relâchement des Skyblues pour cette rencontre, le temps est déjà venu pour lui de redescendre de son petit nuage. Le match qui attend ses joueurs à l'Etihad Stadium sera tout sauf une promenade de santé. L'Olympique de Marseille va devoir s'arracher pour au moins sauver l'honneur en cas de succès de l’Olympiakos.













Par JOËL