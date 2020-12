Stade Rennais Mercato : Gros regret pour une recrue à 26 M€.

Publié le 07 décembre 2020 à 21:21

Le Stade rennais nourrit des regrets pour l’une de ses recrues estivales en qui le club breton avait placé de grands espoirs. La nouvelle recrue n'arrive pas à empêcher les défaites de l'équipe de Julien Stéphan.

Le mercato du Stade Rennais remis en cause !

Le Stade Rennais a fait un gros investissement l’été dernier pour élever le niveau de l'équipe pour la Ligue des champions. Mais les résultats escomptés ne suivent pas. L’équipe de Julien Stéphan est prématurément éliminée de l’Europe et continue de chuter en Ligue 1. Le SRFC ne compte qu'une victoire sur ses 13 derniers matchs toutes compétitions confondues. Jérémy Doku, l’une des recrues de l’été du club bretillien, est pointé du doigt dans le naufrage collectif. Nicolas Holveck confesse une erreur de casting au sujet du recrutement de l’ailier de 18 ans. « On a hésité, car cela faisait un jeune de plus dans un effectif qui en compte déjà beaucoup », a-t-il rappelé, dans Ouest-France. « Mais, au moment où on le signe, on est premier, et l’équipe fait preuve d’une incroyable force collective. On se dit que ce gamin va y faire des miracles », a regretté le président exécutif du Stade Rennais.

Le SRFC a investi 72 M€ pour se renforcer lors du mercato estival dernier. Ainsi, Serhou Guirassy (15 M€), Martin Terrier (12 M€), Alfred Gomis (gardien de but, 10 M€), Nayef Aguerd (4 M€), Dalbert Henrique (prêt payant de 2,5 M€), Daniele Rugani (prêt payant estimé à 1,5 M€) et Jérémy Doku (26 M€) devaient rendre plus forte l'équipe de Julien Stéphan.

SRFC : Jérémy Doku, la déception

Après un début de saison canon marqué par 4 victoires et un match nul lors des 5 premières journées de Ligue 1, le Stade Rennais a chuté au fil des journées pour se retrouver à la 9e place de Ligue 1 avec 19 points en 13 matchs joués. Et la recrue la plus chère des Rennais, évidemment Jérémy Doku, n’est pas décisive. En 12 apparitions, soit 7 en championnat et 5 en Ligue des champions, le transfuge d'Anderlecht n'a pas marqué de but et n'a délivré aucune passe décisive. En C1, les Rouge et Noir sont derniers de leur groupe avec un petit point. Ils ne peuvent plus prétendre à une place en Ligue Europa. Leur bilan ? Un match nul contre le FC Krasnodar à Roazhon Park (1-1) et 4 défaites de suite. Lors de son dernier match, le Stade rennais affrontera le FC Séville, rencontre lors de laquelle il devra sauver l'honneur.













Par ALEXIS