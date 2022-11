PSG Mercato : Ronaldo quitte Man United, arrivée imminente à Paris ?

Publié par JEAN-LUC D le 22 novembre 2022 à 19:41

Comme il fallait s’y attendre après son interview explosive, Manchester United vient d’annoncer le départ de Cristiano Ronaldo. Pour une arrivée au PSG ?

De retour à Manchester United l’été dernier, Cristiano Ronaldo n’ira pas au terme de son engagement. En rupture totale avec sa direction et son entraîneur Erik Ten Hag, l’attaquant de 37 ans quitte les rangs du club qui l’a révélé à l’Europe entre 2003 et 2009. Dans un communiqué publié ce mardi en fin de soirée, le club a annoncé le départ immédiat de l’international portugais.

« Cristiano Ronaldo doit quitter Manchester United d'un commun accord, avec effet immédiat. Le club le remercie pour son immense contribution au cours de deux séjours à Old Trafford, marquant 145 buts en 346 apparitions, et lui souhaite, ainsi qu'à sa famille, bonne chance pour l'avenir. Tout le monde à Manchester United reste concentré sur la poursuite des progrès de l'équipe sous Erik ten Hag et sur la collaboration pour réussir sur le terrain », écrit la formation mancunienne. Désormais libre de tout contrat, Ronaldo va devoir se trouver un nouveau point de chute qui pourrait être le Paris Saint-Germain.

PSG Mercato : Al-Khelaïfi prêt à parier sur Cristiano Ronaldo ?

Dans la deuxième partie de son interview avec le journaliste Piers Morgan, Cristiano Ronaldo a été interrogé sur une possible arrivée au Paris Saint-Germain pour évoluer aux côtés de Lionel Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé. « Tout est possible dans le football. Pourquoi pas ? Je ne sais pas. Bien sûr, ils vendraient beaucoup de maillots », a notamment confié le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid.

Après la Premier League, l’ancien coéquipier de Sergio Ramos se verrait bien en Ligue 1 sous les couleurs parisiennes. Désormais sans engagement, CR7 aura à coeur de se trouver un nouveau point de chute après la Coupe du Monde au Qatar. Selon le quotidien catalan Sport, le quintuple Ballon Ballon d’Or aurait proposé ses services au Real Madrid pour un contrat de six mois avec la blessure de Karim Benzema. Chsela serait également intéressé par Ronaldo.

Reste maintenant à savoir où il posera prochainement ses valises.