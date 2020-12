OM : Vente, Bernard Tapie refroidit Mourad Boudjellal

Publié le 08 décembre 2020 à 08:00

Ces derniers jours, Mourad Boudjellal a relancé le sujet de la vente de l’Olympique de Marseille. Ancien président de l’OM, Bernard Tapie est agacé par les sorties de l’ancien dirigeant du RC Toulon.

Vente de Marseille : Bernard Tapie recadre Mourad Boudejellal

Mourad Boudjellal a refait surface sur la scène médiatique ces derniers jours. À l’occasion de la sortie de son livre, J’en savais trop, l’ancien président du RC Toulon effectue une tournée médiatique. Sauf que l’homme d’affaires n’hésite pas à remettre la question de la vente de l’OM sur la table. L’entrepreneur assure notamment que Franck McCourt est dos au mur et contraint de vendre Marseille. Sauf que ces sorties du Varois écœurent Bernard Tapie. L’ancien président de l’OM l’a fait savoir dans les colonnes de La Provence. « Ce que fait Boudjellal, ce n’est pas bien. Il a pourtant été lui-même président d’un club de sport et connait les espérances et les passions que cela suscite. Donc, il sait qu’il y a des choses qu’on peut faire et d’autres qu’il est interdit de faire », a déploré l’ancien dirigeant olympien. Lequel doute d’ailleurs de la capacité de Mourad d’acquérir Marseille. « Je doute que Boudjellal ait les moyens de se l’offrir », a-t-il poursuivi.

Mourad en fait-il trop ?

Outre les nombreuses sorties de Mourad Boudjellal, Bernard Tapie s’insurge contre les promesses formulées par l’entrepreneur. Pour l’ancien dirigeant marseillais, ces déclarations sont « malsaines et inutiles », voire même « nuisibles ». « Là il rajoute de l’huile sur le feu avec des propos complètement irréalistes. Je l’ai entendu dire "On fait venir Zidane entraîneur". Et pourquoi pas Mbappé et Messi. C’est bien gentil de faire rêver les gens mais au final, tu fais du mal au club », a dénoncé l’ancien ministre. Reste maintenant à savoir si son message sera entendu par l’ancien dirigeant de rugby.













Par Ange A.