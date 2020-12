Vente OM : Boudjellal au taquet, le rachat et Zidane évoqués

Publié le 03 décembre 2020 à 13:20

Mourad Boudjellal revient en force dans le dossier Vente OM ces derniers jours, entre déclarations fracassantes et sortie de son livre. L'ancien président du RC Toulon a de nouveau évoqué, ce jeudi, le rachat de l'Olympique de Marseille et la venue de Zinédine Zidane, qui doit remplir "son destin avec l'OM".

Vente OM : Boudjellal multiplie les sorties

Mourad Boudjellal continue de vouloir s'imposer dans le dossier Vente OM. Mercredi, déjà, il avait évoqué "un projet qui s'est accéléré", avouant avoir "un groupe WhatsApp sur le canal duquel nous échangeons en permanence. Rien ne filtre en dehors de ce cercle fermé". L'ancien président du RC Toulon a affirmé qu'il avait fait "une offre. Elle figure sur le bureau de Franck McCourt". Le propriétaire de l'OM attend "200 millions d'euros" pour le club, a affirmé Boudjellal, révélant également qu'il existait "au moins deux autres offres". Sans se presser, l'homme d'affaires de 60 ans attend son moment. "Le but, c’est que tout ça arrive bien… Tôt ou tard, McCourt vendra. Ce n’est qu’une question de temps. Et je vous l’ai dit, je suis patient, ça se fera… L’intérêt de McCourt, c’est de vendre. Sinon, il va creuser un gouffre financier. Avec son stade vide de 67 000 places, les problèmes de paiement de Mediapro, etc..."

L'ancien président du RCT cherches des financements

Ce jeudi, au micro des Grandes Gueules de RMC et à l'occasion de la sortie de son livre, Mourad Boudjellal en a rajouté une couche. "Président de l’OM ? C’est une ambition, on va tout faire pour que ça se passe parce que j’ai l’intime conviction que ce club a un potentiel incroyable. J’ai besoin de quelqu’un parce que McCourt a des prétentions financières sur l’OM qui sont légitimes et assez importantes." Mourad Boudjellal fait la paire avec un homme d'affaires franco-tunisien, Mohamed Ajroudi, avec qui il projetait de s'imposer dans le dossier Vente OM. "Ajroudi ? Vous savez que je suis quelqu’un de fidèle donc je fonctionne plutôt comme ça. Après, si demain Mohamed Ajroudi me dit qu’il lâche le projet parce que c’est avancé, il y a des discussions, il y a même une offre qui a été faite, ce n’est pas le seul. Moi, ce que je crois sincèrement, c’est que je pense que l’OM va se vendre, mais je ne peux pas vous garantir que ce sera à nous."

Zidane, le projet ultime pour l'OM

Mourad Boudjellal propriétaire de l'OM, il fera tout pour convaincre Zinédine Zidane de s'asseoir sur le banc olympien. "Je n’ai pas dit que je le ferai venir. Mais que je ferai tout pour, oui. Aujourd'hui, il y a un mec qui a échappé à son destin qui s’appelle Zidane. Il a un destin avec l’OM. Ce n’est pas possible qu’à un moment ils ne se rencontrent pas. La responsabilité d’un président de l’OM, ce n’est pas de le faire signer mais d’essayer. Je caricature en disant que j’irais dormir jusque devant chez lui. J’ai toujours essayé les trucs les plus dingues. Quand tu es en Pro D2 et que tu appelles Tana Umaga... Maintenant, ils connaissent Toulon en Nouvelle-Zélande. Qu’est-ce qu’on risque avec Zidane ? Au pire, il me met un coup de tête comme à Materazzi... (rires)" Mourad Boudjellal semble vraiment vouloir faire main basse sur le dossier Vente OM, qui pourrait connaître des rebondissements dans les semaines à venir.













Par Matthieu