Vente OM : L’affaire prend une tournure très inquiétante

Publié le 04 décembre 2020 à 10:00

Le dossier Vente OM est revenu en force sur le devant de l’actualité de l’Olympique de Marseille ces derniers jours. Alors qu’on le croyait avoir abandonné son projet de rachat de l’OM, Mourad Boudjellal a fait une récente sortie qui lui a couté une riposte cinglante du club phocéen. Mais pas de quoi refroidir l’ancien patron du RCT.

Boudjellal, « individu sans scrupules et sans éthique professionnelle »

Il y a quelques mois, Mourad Boudjellal annonçait son association avec le franco-tunisien Mohamed Ayachi Ajroudi pour racheter l’Olympique de Marseille. Après plusieurs sorties médiatiques du duo d’hommes d’affaires, Frank McCourt et les dirigeants marseillais ont expliqué qu’un dossier Vente OM n’existait nulle part. Autrement dit, le club phocéen n’était pas à vendre. Les responsables olympiens avaient même assigné en justice le duo Boudjellal-Ajrourdi, qu’ils accusaient de vouloir déstabiliser l’OM. Une assignation à la suite de laquelle les deux hommes se sont calmés.

Mais alors qu’on croyait le dossier Vente OM enterré, Mourad Boudjellal est revenu sur l’affaire ces derniers jours. Le Varois a expliqué qu’en raison de la situation économique très compliquée, Frank McCourt vendra le club dans quelques temps. Il ajouté que 200 millions d’euros suffiraient à convaincre le propriétaire olympien le moment venu. Des déclarations qui n’ont pas été appréciées du côté des dirigeants phocéens. Réagissant à cette nouvelle sortie de l’ex-patron de rugby, un responsable marseillais a rappelé sur RFI l’avoir assigné en justice pour « une campagne intensive et sans précédent de désinformation massive poursuivie dans l'ensemble des médias, dans le but manifeste de déstabiliser et fragiliser le club ». Le responsable olympien a même indiqué : « Cette nouvelle sortie médiatique renforce un peu plus le dossier et notre volonté de dénoncer l'imposture que représente cet individu sans scrupules et sans éthique professionnelle. »

Vente OM : Mourad Boudjellal ne lâche rien

Malgré ce traitement très peu flatteur, le Toulonnais ne s’est pas démonté sur le dossier Vente OM, loin de là. Il tient à arracher le club des mains du propriétaire américain et se prépare pour être vraiment prêt le moment venu. « Je peux vous dire que la semaine prochaine, j'ai des rendez-vous avec des fonds pour essayer au cas où... Pour être présent si l'opportunité se présente », a-t-il révélé au micro de la chaîne L'Équipe. Et le Varois ne veut surtout pas qu’on prenne cette dernière « information » liée au dossier Vente OM pour « de la délation ». L’affaire semble encore très loin d’avoir dit son drainer mot.













Par JOËL