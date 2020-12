OL Mercato : Deux internationaux turcs visés par Juninho

Publié le 08 décembre 2020 à 12:00

L'OL a coché des noms pour se renforcer, à quelques semaines de l’ouverture officielle du mercato hivernal. Juninho aurait inscrit deux jeunes joueurs turcs sur son calepin.

OL : Uğurcan Çakır et Abdülkadir Ömür sur les tablettes

L'OL a l’habitude de recruter en janvier pour anticiper le mercato estival. Ainsi, plusieurs joueurs sont arrivés à Lyon ou y ont signé lors du mercato de l’hiver. Et cette année, le club rhodanien est encore lancé pour attirer de nouveaux joueurs. D’après les informations du média turc Sabah, la cellule de recrutement de l’Olympique Lyonnais a deux joueurs de Trabzonspor dans le viseur. Ce sont précisément Uğurcan Çakır (24 ans) et Abdülkadir Ömür (21 ans).

Le premier est un gardien de but dont le nom est également associé à l’ASSE. Quant au second, c’est un jeune milieu de terrain. Uğurcan Çakır et Abdülkadir Ömür sont des internationaux, avec respectivement quatre et sept sélections. Il s’agit de deux joueurs très prometteurs qui jouent régulièrement en Süper Lig (élite turque). Le jeune portier a disputé dix matchs de championnat, tandis que le milieu de terrain a fait onze apparitions, pour un but marqué et trois passes décisives délivrées. Pour rappel, l'Olympique Lyonnais compte un défenseur central turc de 20 ans dans son effectif, Cenk Ozkacar.

L'Olympique Lyonnais habitué à recruter en janvier

Parlant des joueurs qui ont rejoint ou se sont engagés avec l'OL à l’hiver, on trouve entre autres : Memphis Depay (20 janvier 2017), Léo Dubois (31 janvier 2018), Karl Toko-Ekambi (20 janvier 2020), Tino Kadewere (22 janvier 2020) et Bruno Guimares (30 janvier 2020). Il faut préciser que Dubois et Kadewere avaient signé lors de la fenêtre hivernale, mais ont débarqué à Lyon à l’été. L'OL est actuellement troisième de Ligue 1 et reste sur quatre succès consécutifs. Juninho et Rudi Garcia pourraient nénamoins voir partir Memphis Depay, Moussa Dembélé et Houssem Aouar dans les semaines à venir.













Par ALEXIS