Vente OM : Passe d'armes entre Boudjellal et Tapie

Publié le 08 décembre 2020 à 15:00

Après les déclarations de Bernard Tapie au sujet du dossier Vente OM, Mourad Boudjellal, très agressif sur la question dernièrement, a tenu à répondre à l'ancien patron de l'Olympique de Marseille. Ce dernier a déclaré que l'ancien président du RC Toulon devait "se calmer" dans les colonnes de La Provence.

Bernard Tapie dézingue Mourad Boudjellal

Les récentes sorties de Mourad Boudjellal sur le dossier Vente OM n'ont pas laissé sans réaction. En plein campagne de promotion pour la sortie de son livre, l'homme d'affaires de 60 ans fait le tour des médias et clame tout haut son désir de racheter l'Olympique de Marseille. Des méthodes qui ne plaisent pas à Bernard Tapie, l'ancien boss de l'OM toujours très apprécié à Marseille. "Ce que fait Boudjellal, ce n'est pas bien, a lâché Bernard Tapie dans La Provence, dont il est actionnaire. Il a pourtant été lui-même président d'un club de sport et connait les espérances et les passions que cela suscite. Donc, il sait qu'il y a des choses qu'on peut faire et d'autres qu'il est interdit de faire."

"Ce qui est interdit, c'est de rendre publique la volonté de vouloir reprendre un club sans avoir pris deux précautions essentielles: la première, c'est que le club soit à vendre, la deuxième, c'est que vous ayez les moyens de l'acheter, a ajouté Tapie au sujet du dossier Vente OM. Or, dans ce cas précis, non seulement l'OM affirme qu'il n'est pas à vendre, mais je doute que Boudjellal ait les moyens de se l'offrir." Une réponse qui fait suite aux propos de l'ancien patron du RCT, qui avait révélé avoir déposé une offre sur le bureau de Frank McCourt, qui a fixé le prix de l'OM à 200 millions d'euros selon lui.

Vente OM : Boudjellal va écouter Tapie

Dans la foulée de déclarations de Bernard Tapie, La Provence a communiqué la réponse de Mourad Boudjellal. "Le problème est que j'ai quasi un complexe d'Œdipe avec Tapie donc je suis très touché par la moindre de ses déclarations", s'est ému Boudjellal, qui a assuré l'ancien boss de l'OM de son "respect" et de son "admiration". Tout en ajoutant qu'il allait "écouter" Bernard Tapie. Ce dernier avait invité Boudjellal à moins d'esbrouffe dans le dossier Vente OM : "Ces déclarations ne sont pas dignes d'un mec qui a réussi comme lui dans le rugby. J'attendais de lui autre chose, y compris dans la gestion possible du club. Mais avant de commencer à dire "j'arrive avec Zidane", soyons sérieux. Il faut vraiment que Boudjellal se calme."













Par Matthieu