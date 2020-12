Vente OM : Trois offres dont une de 200 M€ proposées à McCourt

Publié le 02 décembre 2020 à 17:35

Le dossier Vente OM vient de prendre un coup d'accélérateur avec les dernières déclarations de Mourad Boudjellal, toujours très intéressé par le rachat du club. L'ancien président du RC Toulon a révélé que plusieurs offres de reprise étaient entre les mains de Frank McCourt et a été catégorique sur le prix du club.

Vente OM : Mourad Boudjellal ne lâche rien

Mourad Boudjellal vient de donner un sacré coup de fouet au dossier Vente OM. Dans un entretien accordé à Ouest-France, avant la publication de son livre, l'ancien président du RC Toulon, qui a fait part de ses envies de rachat de l'Olympique de Marseille ces derniers mois, en duo avec l'homme d'affaires franco-tunisien Mohamed Ajroudi, a fait des révélations fracassantes. "Le projet s’est accéléré. Nous avons créé un groupe WhatsApp sur le canal duquel nous échangeons en permanence. Rien ne filtre en dehors de ce cercle fermé. Oui, il y a une offre. Elle figure sur le bureau de Franck McCourt", a lâché Mourad Boudjellal.

L'homme d'affaires de 60 ans connait le prix de l'OM, "McCourt le situe à 200 millions d’euros". Mais Boudjellal n'est pas le seul sur le coup : "Je connais au moins deux autres offres." Ni pressé dans le dossier Vente OM, car le club n'est selon lui pas à vendre en ce moment. "Le but, c’est que tout ça arrive bien… Tôt ou tard, McCourt vendra. Ce n’est qu’une question de temps. Et je vous l’ai dit, je suis patient, ça se fera… L’intérêt de McCourt, c’est de vendre. Sinon, il va creuser un gouffre financier. Avec son stade vide de 67 000 places, les problèmes de paiement de Mediapro, etc", a résumé Mourad Boudjellal.

Ce que Mourad Boudjellal veut apporter à l'OM

La Vente OM tient à coeur de Mourad Boudjellal. Car Marseille, "c’est une ville rebelle comme Toulon, où je suis né. Rendez-vous compte ! L’OM, pour moi, c’est le fantasme d’une fin de vie. Si j’y arrive, je serais dans la peau du perchiste qui vient de passer 6,30 m…" Ce qu'il peut apporter ? "Beaucoup de choses. Après l’achat du club, je n’aurais besoin de l’argent de personne pour développer l’OM. Je sais le faire, je l’ai réalisé au RC Toulon. Je ne comprends pas pourquoi le milieu du football ne mesure pas à quel point ce club est sous-exploité. Il existe un décalage énorme entre son budget actuel et son potentiel qui est énorme. Il y a un tel amour autour de l’OM." Ne reste plus qu'à convaincre Frank McCourt, et ne pas se faire doubler par les deux autres prétendants.













Par Matthieu