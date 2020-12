Stade Rennais : les notes des joueurs du SRFC après Séville FC

Publié le 09 décembre 2020 à 11:50

Le Stade Rennais n'est pas parvenu à remporter un match de Ligue des champions pour sa première, concédant un dernier revers (1-3) face au Séville FC. Les hommes de Julien Stéphan quittent la compétition avec un petit point et des regrets, mais vont pouvoir se concentrer sur la Ligue 1, où ils peinent depuis plusieurs semaines.

Le Stade Rennais frustré, mais pas abattu

Le Stade Rennais a encore payé cher ses erreurs et son inefficacité, mardi en Ligue des champions, contre le Séville FC (1-3). "C’est vrai que les matches se ressemblent, on n’a pas peur de jouer, on a beaucoup d’occasions, mais on n’est pas assez efficaces. C’est ce qui nous a coûté presque tous les matches dans cette campagne", a reconnu Faitout Maouassa en conférence de presse. "C’est un scénario qui se répète dans cette compétition, a appuyé son entraîneur Julien Stéphan. On a fait une très bonne demi-heure en se créant les premières grosses occasions et eux, sur leur première frappe au but, ils ouvrent le score. Il y a encore une nouvelle fois de la frustration à l’issue de la rencontre."

"Oui, on a fait des erreurs, a reconnu le coach du Stade Rennais. Ce qui est le plus frustrant, ce n'est pas de ne pas être beaucoup déséquilibré par l’adversaire, mais c’est plutôt des situations que l’on a données. La moindre opportunité donnée nous fait très mal." Mais le SRFC a su montrer un autre visage que contre le RC Lens (0-2) samedi, et c'est peut-être là l'essentiel. "Il fallait qu’on se bouge, qu’on ait plus d’envie, plus d’impact, qu’on soit plus efficace, pour sortir de cette spirale négative, a expliqué Faitout Maouassa. Aujourd’hui on a perdu, mais on a mis les ingrédients. Mais les Sévillans ont été plus efficaces que nous."

Une bonne expérience malgré tout

"La Ligue des champions a permis de faire grandir notre effectif et nos jeunes joueurs, a constaté Julien Stéphan. Ça a permis à tout le club de s’enrichir et de prendre de l’expérience. Ça a surtout montré une notion essentielle, indispensable au plus haut niveau, l’efficacité. La fin de la Ligue des champions n’est pas un soulagement. C’est la fin d’un chapitre de notre saison." Celui de la Ligue continue ce week-end, sur la Côte-d'Azur contre l'OGC Nice, dimanche (13h), pour le compte de la 14e journée de Ligue 1. Un match à ne surtout pas perdre pour le Stade Rennais.

Les notes de Stade Rennais - Séville FC

Les notes du Stade Rennais, selon L'Equipe : Salin (5/10) - Traoré (4), Soppy (4), Da Silva (4), Maouassa (6) - Nzonzi (5), Camavinga (6), Grenier (4) - Doku (6), Niang (5), Dalbert (4).

Les notes du Stade Rennais, selon Ouest-France : Salin (4/10) - Traoré (3), Soppy (3), Da Silva (3), Maouassa (4,5) - Nzonzi (4), Camavinga (6), Grenier (5) - Doku (6,5), Niang (3), Dalbert (4).

Les notes du Stade Rennais, selon Foot-sur7 : Salin (4/10) - Traoré (4), Soppy (4), Da Silva (4), Maouassa (5) - Nzonzi (4), Camavinga (5), Grenier (4) - Doku (7), Niang (5), Dalbert (3).













Par Matthieu