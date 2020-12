Stade rennais : Stéphan tire les leçons de sa dernière en C1

Publié le 09 décembre 2020 à 02:00

Le Stade rennais a terminé sa première campagne de Ligue des champions sur une nouvelle défaite. Julien Stéphan s’est exprimé suite au nouveau revers (1-3) contre le FC Séville.

Stéphan encore frustré par la défaite du Stade rennais

Pour sa première participation à la Ligue des champions, le Stade rennais a fini dernier de sa poule. Mardi, le SRFC a concédé une nouvelle défaite contre le FC Séville au Roazhon Park (1-3). Avec cette défaite, Rennes termine avec un seul point et est éliminé de toutes les compétitions européennes. Après ce nouveau revers, Julien Stéphan a exprimé sa frustration. « C’est un scenario qui se répète dans cette compétition. On a fait une très bonne demi-heure en se créant les premières grosses occasions et eux, sur leur première frappe au but, ils ouvrent le score […] Il y a encore une nouvelle fois de la frustration à l’issue de la rencontre », a déclaré le technicien breton cité par le site du club.

Un premier bilan de la Ligue des champions ?

Déçu du résultat, Julien Stéphan n’est guère enchanté par les carences affichées par le Stade rennais. Pour le coach du SRFC, ses poulains donnent à chaque fois le bâton pour se faire corriger. « Oui on a fait des erreurs. Ce qui est le plus frustrant, c’est de ne pas être beaucoup déséquilibré par l’adversaire mais c’est plutôt des situations que l’on a données. La moindre opportunité donnée nous fait très mal », a-t-il déploré. Rennes éliminé, l’entraîneur des Rouge et Noir a tiré un premier bilan de cette première campagne en C1. « La Ligue des champions a permis de faire grandir notre effectif et nos jeunes joueurs. Ça a permis à tout le club de s’enrichir et de prendre de l’expérience. Ça a surtout montré une notion essentielle, indispensable au plus haut niveau, l’efficacité. La fin de la Ligue des champions n’est pas un soulagement […] C’est la fin d’un chapitre de notre saison », a noté le coach rennais.

Stéphan « scandalisé » par PSG – Basaksehir

Après la rencontre, Julien Stéphan s’est également prononcé sur les événements survenus au Parc des Princes entre le PSG et Istanbul Basaksehir. La rencontre a été interrompue en raison de propos racistes qu’auraient adressés le 4e arbitre à Achille Webo, l’entraîneur adjoint du club turc. Les joueurs de la formation turque et les Parisiens ont rejoint les vestiaires suite à ces accusations en signe de solidarité. Le match a été reporté à mercredi et l’UEFA a décidé d’ouvrir une enquête après cet incident. « J’ai vaguement entendu parler de ce qui s’est passé au Parc des Princes. Si c’est avéré, je dis bravo sur la prise de position des deux équipes, de sortir et de ne pas reprendre le match. Je suis scandalisé par de tels agissements sur un terrain de foot », a lâché le coach du SRFC.













Par Ange A.