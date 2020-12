Vente OM : Arabie Saoudite, Boudjellal, révélations du jour

Publié le 07 décembre 2020 à 14:00

Le dossier Vente OM est sur toutes les lèvres en ce moment et les informations vont bon train, entre les sorties de Mourad Boudjellal et celles de Romain Molina. Le premier ne lâche décidément pas l'affaire et s'est à nouveau exprimé sur le sujet, tandis que le second a révélé le plan de l'Arabie Saoudite pour s'offrir l'Olympique de Marseille.

Vente OM : l'Arabie Saoudite est bien dans le coup

Le journaliste Romain Molina a récemment donné des informations complémentaires sur la volonté de l'Arabie Saoudite de s'imposer dans le dossier Vente OM. "Aujourd’hui, oui, il y a une demande de renseignement des responsables du projet 2030 saoudien pour regarder divers clubs. Et en effet, il y a une demande de renseignement sur deux clubs français dont l’un est Marseille", a révélé le journaliste. Tout en tempérant ses propos : "Ça ne veut pas dire que les Saoudiens veulent Marseille. Des gens d’Arabie Saoudite ont pris des renseignements sur plusieurs clubs notamment au niveau économique et surtout au niveau politique, car ils n’ont pas envie d’avoir des soucis au niveau de la mairie. Il est donc vrai qu’ils ont posé la question."

L'Arabie Saoudite avait récemment été évoquée via le positionnement d'un fonds d'investissement, le Public Investment Fund (PIF) dans le dossier Vente OM. "Maintenant, est-ce que ça va se faire ?, questionne Romain Molina. Ils ont pris des renseignements sur au moins dix clubs donc ça fait partie d’une grande liste et la France n’est pas prioritaire pour des raisons de business, surtout avec l’effondrement des droits TV avec Mediapro. Et ce qui va compter, c’est la rentabilité." Mais la politique pourrait jouer un grand rôle dans le rachat de l'OM pour l'Arabie Saoudite, selon le journaliste Nabil Djellit : "Le truc qui peut donner des arguments quant au fait que les Saoudiens s’intéressent à l’OM, c’est de se positionner face aux Qataris, qui sont leurs rivaux sur le plan géopolitique."

Un dossier pas si avancé que ça ?

Si la Vente OM est dans toutes les têtes, Nabil Djellit ne croit pas que le dossier en soit au stade d'avancement que l'on veut bien croire : "J’ai vu que c’était très avancé, mais je n’y crois pas trop. Je crois que l’OM est à vendre sans le dire, sinon ils font baisser le prix. C’est révélateur de ce qui se passe à l’OM. Les supportent ne pensent qu’à un truc, c’est que le club soit vendu. Ils ne croient pas à l’actionnaire actuel, il est là l’échec de l’OM." Mourad Boudjellal, rival de l'Arabie Saoudite pour le rachat de l'Olympique de Marseille, est du même avis. "Aujourd'hui, c'est compliqué, car il y a un actionnaire qui, pour l'instant, apparemment, ne souhaite pas vendre", a précisé l'ancien patron du RC Toulon à La Provence.

Vente OM : Boudjellal hors course ?

"Moi, je me demande sincèrement comment ils font. J'ai envie d'avoir un respect profond, car c'est compliqué de tenir un club comme l'OM en ce moment avec les stades à huis clos, les droits télé dont on ne sait pas trop s'ils vont être versés ou pas, le partenariat qui ne peut pas être pratiqué dans le stade...", a ajouté Mourad Boudjellal. L'homme d'affaires de 60 ans sent la concurrence autour de son projet dans le dossier Vente OM. "Je sais qu'il y a du monde dessus, il n'y a pas que nous. Je pense même qu'on n'est pas les mieux placés", a-t-il avoué.

Pour autant, Mourad Boudjellal se battra jusqu'au bout pour son rêve : "Le fait que ce soit très dur, ça m'excite beaucoup ! J'ai toujours une conviction : il n'y a que les combats qui ne sont pas menés qui sont perdus d'avance. Marseille, c'est un pays, c'est une identité qui est très très forte. Cette identité me fascine et j'ai envie sociétalement de donner un exemple et de dire : "C'est ça, la France." Et la France doit être la réplique de Marseille. C'est ce qui me plaît et j'ai aussi cette particularité d'être issu de la diversité et de revendiquer d'être français à 100 %." Tous les arguments sont bons du côté de Boudjellal pour s'imposer dans le dossier Vente OM !













Par Matthieu