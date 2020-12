PSG Mercato : Leonardo sans concurrent sur ce gros dossier !

Publié le 10 décembre 2020 à 14:05

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions à la première place de son groupe, le PSG va pouvoir se concentrer sur le mercato et les prolongations. Une bouffée d'air frais pour les Parisiens et les mains libres pour Leonardo, qui va pouvoir avancer sur certains dossiers très chauds. Et le directeur sportif brésilien vient d'apprendre une excellente nouvelle.

Leonardo gère un dossier d'une main de maître

Le PSG peut souffler après sa qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions. La grosse angoisse de l'automne est passée et les dirigeants parisiens peuvent désormais se focaliser sur les prolongations de Neymar et Kylian Mbappé. Mais Leonardo opère un autre coup dans l'ombre avec Paul Pogba. Le Français veut en effet quitter les Red Devils au plus vite. ""Il faut parler clairement : Paul Pogba est malheureux à Manchester United, a déclaré Mino Raiola, le célèbre agent du joueur. Il ne parvient plus à s'exprimer comme il le souhaiterait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, changer d'air. Il a un contrat qui prendra fin dans un an et demi, à l'été 2022, mais la meilleure solution selon moi serait qu'il parte au prochain mercato." Et le Paris SG est sur le coup, comme l'a révélé The Transfer Window Podcast.

Pas de concurrence pour le gros coup mercato du PSG

On apprend du côté des médias anglais que Leonardo discuterait directement avec Mino Raiola pour faire venir Paul Pogba dès cet hiver au PSG, et dans le pire des cas l'été prochain. Selon le podcast britannique, Paris et Doha apprécieraient particulièrement de voir un nouveau champion du monde français rejoindre l'écurie parisienne. Ami de Kylian Mbappé, Paul Pogba pourrait, par son arrivée, convaincre son compatriote de prolonger au PSG. Et les choses semblent en bonne voie. Les médias espagnols dévoilent de leur côté que le milieu de terrain n'est plus une priorité du Real Madrid, alors qu'il l'a très longtemps été. Le club de Florentino Pérez aurait carrément abandonné la piste. "Il n’y a pas beaucoup de destinations. Zidane le voulait au Real Madrid, mais ce n’est plus d’actualité et il n’y ira pas pour le moment pour des raisons financières", écrit le journaliste Guillem Balague dans Sport. La voie est donc libre pour le PSG, à moins que la Juventus tente un dernier coup pour rapatrier son ancien joueur.













Par Matthieu