PSG-OL : Grosse inquiétude du côté de Lyon avant le PSG

Publié le 11 décembre 2020 à 16:30

Rudi Garcia, entraîneur de l’Olympique Lyonnais, a fait le point santé de son groupe avant le PSG-OL du dimanche 13 décembre au Parc des Princes, pour la 14e journée. Il a annoncé une mauvaise nouvelle.

OL : Alerte musculaire pour Memphis Depay

L’OL (26 points) pourrait passer devant le PSG (28 points), au soir de leur confrontation. L’équipe de Rudi Garcia se déplace à Paris avec une ambition légitime de prendre les trois points contre le leader du championnat. Elle a fait le plein de confiance avant ce PSG-OL match au sommet. Les Gones sont en effet invaincus lors des 10 derniers matchs de Ligue 1. Ils ont enregistré 4 nuls et 6 victoires, et sont sur une série de 4 succès avant de défier le Paris Saint-Germain. Cependant, l’entraîneur de l’OL pourrait être privé de son capitaine. D’après lui, « Memphis Depay a eu une alerte musculaire » pendant la préparation du match contre le PSG. « On verra demain s’il est à 100% », a-t-il indiqué ensuite en conférence de presse. Auteur de 6 buts et 4 passes décisives en 13 matchs, l'attaquant néerlandais est l'actuel meilleur buteur des Lyonnais.

PSG-OL : Rudi Garcia confiant

Rudi Garcia débarque à Paris tout confiant, lors de la 14e journée de Ligue 1. « On a fait ce qu’il fallait pour continuer la série. Cela permet d’arriver dans des conditions optimales », a-t-il souligné, avant d’afficher l’objectif de Lyon dans ce match. « On y va avec beaucoup d’humilité et d’ambition. Je ferai les choix pour gagner ce match. On veut garder notre série d’invincibilité », a déclaré le coach de l’OL. Il ne veut pas trop s’avancer sur la question du titre de champion, quoiqu’il en rêve. Le technicien de 56 ans rappelle qu'on est au tiers du championnat. Dès lors, il est trop tôt pour parler de titre. « Être premier [dimanche soir, ndlr] ne serait qu’anecdotique. [...] Évoquer le titre n’est pas tabou, mais il faut être humble. Ce serait manquer d’humilité folle de dire qu’on joue le titre », a-t-il tempéré. Le résultat de ce PSG-OL devrait lui donner un peu plus de visibiltié.













Par ALEXIS