OM - AS Monaco : Kovac prépare un sale coup aux Marseillais

Publié le 11 décembre 2020 à 16:00

L'OM et l'AS Monaco s'affrontent dans un choc de la Ligue 1 entre le 4e et le 5e samedi (17h), à l'occasion de la 14e journée du championnat de France. Malheur au vaincu dans ce duel qui pourrait bien être un tournant de la saison côté Olympique de Marseille. Mais prudence, les Monégasques viennent pour s'imposer au Vélodrome.

L'AS Monaco en mission face à l'OM

L'AS Monaco aborde son déplacement à Marseille avec un sérieux avantage sur son concurrent. Les Monégasques ne participent pas à la Coupe d'Europe cette saison et ont bénéficié d'une semaine de repos après leur défaite sur la pelouse du LOSC dimanche (1-2). "Effectivement, notre adversaire jouera de nouveau trois jours après une rencontre européenne, a reconnu l'entraîneur de l'ASM, Niko Kovac. Vous pouvez dire qu'on est frais parce qu'on a n'a pas joué, mais ce match, comme celui de Lille, sera à l'extérieur... Marseille est l'une des meilleures équipes de Ligue 1 et je ne doute pas qu'ils auront des joueurs qui seront frais." L'OM sera néanmoins privée de Dimitri Payet, suspendu, tandis que Jordan Amavi est incertain.

Si l'AS Monaco se méfie de l'OM, Niko Kovac compte quand même faire un coup au Vélodrome. "C'est une équipe qui a d'énormes qualités. Elle défend et attaque bien. Elle a de très bons attaquants. Mais je vais être honnête : on va à Marseille pour gagner, a lâché le coach monégasque. Je ne vais pas dire qu'on y va pour faire match nul. Notre but est de gagner. Mais c'est une bonne équipe. D'accord, ils ont joué mercredi, mais ils savent enchaîner les matches, ils ont beaucoup d'internationaux dans leur effectif. On espère montrer à l'extérieur le visage qu'on affiche en général à domicile."

Niko Kovac patient avec Wissam Ben Yedder

Mais l'entraîneur de l'AS Monaco n'aura encore sans doute pas à sa disposition un Wissam Ben Yedder en pleine possession de ses moyens. "Un joueur qui sort du Covid, vous ne pouvez pas le faire revenir et le lancer tout de suite sur 90 minutes. On doit y aller pas à pas", a admis Niko Kovac. "Si on le pousse trop, ce sera contre-productif, il pourrait se blesser. Il est très important pour nous. Mon but est de lui donner le maximum de minutes, mais de le préserver de blessures potentielles." Avec un succès l'ASM confortait son rang parmi les équipes de tête, tout en passant devant l'OM. Mais Kovac ne veut pas entendre parler de titre. "Même si l'équipe a changé par rapport aux dernières saisons, on ne peut pas passer de la 17e place, à la 9e puis être champion, même si, bien sûr, je signerais tout de suite pour ça... On veut être compétitifs. En tant qu'entraîneur, je vois les progrès qu'on a faits depuis mes débuts ici. On a connu des hauts et des bas, mais plus de hauts que de bas. Marseille est tout en haut. On veut être avec eux." L'OM est prévenu.













Par Matthieu