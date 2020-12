Stade Rennais FC : ça charge contre le SRFC pour son désastre

Publié le 11 décembre 2020 à 22:24

Le Stade Rennais FC a joué la première Ligue des champions de son histoire cette saison. Les joueurs de Julien Stéphan, coach du SRFC, n’ont pu accrocher la Ligue Europa à leur sortie de la C1, ce qui est un désastre de l’avis d’experts.

Stade Rennais FC, une réputation à refaire en Ligue 1

Ces derniers mois, Julien Stéphan a fait ce qu’il a pu avec ses joueurs pour hisser les couleurs du Stade Rennais FC au plus haut niveau possible. S’il était plutôt en réussite la saison dernière, le coach du SRFC a perdu cette saison 2021 ce qui faisait les fondamentaux de ses succès. Chaque match était pris très au sérieux et les joueurs montraient sur le terrain plus de réussite sur les actions. Cette saison, c’est tout le contraire puisque Rennes perd ses matchs même lorsqu’il joue bien, ce qui ne manque pas de provoquer des inquiétudes.

Les mauvais résultats du SRFC ont fait des déçus et non des moindres. Pierre Ménès, le journaliste du Canal Football Club a égratigné Julien Stéphan et ses joueurs. Pour lui, leur campagne européenne a été un véritable « désastre, avec au final un seul point au compteur en six matchs, ce qui est famélique. » Sur leurs six matchs de Ligue des champions, les Rennais n’ont pris que le seul point du match nul.

Avec leur sortie de la Ligue des Champions, les joueurs du Stade Rennais FC vont devoir se concentrer à 100% sur la Ligue 1, compétition dans laquelle ils ne cessaient de prendre de bonnes places ces dernières années. Actuel 9e au classement de Ligue 1 avant son match à venir contre l’OGC Nice, dimanche, le SRFC doit se sublimer pour faire vibrer à nouveau les supporters Rouge et Noir.













Par Gary SLM