Ligue 1 : Nouvelle demande de l' OM pour l'affiche face au RC Lens

Publié le 12 décembre 2020 à 05:47

L’ OM a récemment cherché à jouer plutôt le match contre le RC Lens lorsque son affiche face à l’OGC Nice a été reportée. André Villas-Boas, le coach de l’Olympique de Marseille, souhaite de nouveau un changement de date du match face aux Sang et Or.

Ligue 1 : l’ OM espère reprogrammer le match contre le RC Lens

Ce n’est pas au bon vouloir de l’ OM, avait littéralement répondu le RC Lens lorsque l’équipe de Frank McCourt a cherché à avancer le match qui va l’opposer au RC Lens le 3 janvier prochain. Les Phocéens avaient souhaité remplacer leur match face à l’OGC Nice du 21 novembre dernier par celui contre Lens qui s’était préparé pour jouer contre Dijon. Le Racing Club lensois avait refusé de changer son programme pour le match qu’il remportera d’ailleurs 0-1. L’Olympique de Marseille, qui semblait pressé de jouer cette affiche, va pouvoir le faire le 3 janvier en cas de refus de sa nouvelle demande.

L'Olympique de Marseille veut vite jouer le RCL

Cette date du 3 janvier 2021 ne semble pas convenir aux Phocéens qui recevront trois jours après le Montpellier HSC avant le PSG, dans le cadre du trophée des Champions, 10 jours plus tard. Voulant profiter du désistement de Médiapro pour obtenir une nouvelle date pour le choc face au RC Lens, le coach de l’ OM, André Villas-Boas, a déclaré en conférence de presse : « Je ne sais pas encore si ça nous ouvre ou non la porte à une possibilité de renégocier cette date ou non. Janvier va être dur à cause de cette programmation ». Le coach de l’Olympique de Marseille a aussi ajouté : « Je voulais qu’on joue tout de suite ce match. Ils sont tous condensés en janvier. On attend aussi pour la coupe de France. »

Le RC Lens, l’actuel 8e du championnat, voudra sans doute aussi en finir au plus vite avec ce match en retard contre l’Olympique de Marseille (3e de Ligue 1 avec 2 matchs en retard sur son calendrier).













Par Gary SLM