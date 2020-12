ASSE Mercato : Le plan secret du clan Ruffier contre Sainté

Publié le 12 décembre 2020 à 10:13

La crise entre l’ASSE et Stéphane Stéphane Ruffier s’est intensifiée ces dernières heures. L’AS Saint-Étienne a décidé de licencier son gardien de but accusé de « faute grave ». Et la rencontre prévue entre les deux parties ne s’annonce pas du tout sous de meilleurs auspices.

ASSE : Stéphane Ruffier ne négociera pas !

L’ ASSE a engagé une procédure de licenciement contre Stéphane Ruffier, pour « faute grave ». Les parties se retrouvent d’abord devant les Prud’hommes, le 15 décembre, pour une tentative de conciliation. À quelques jours du rendez-vous, RMC Sport annonce déjà un échec. « Le clan de Stéphane Ruffier ne compte pas se laisser faire en acceptant le licenciement. Rien n’est acté et il (Ruffier) ne devrait pas tomber d’accord. Le gardien de 34 ans refusera de négocier son départ », a indiqué la source.

En effet, si l’on en croit la radio, le gardien de but de l’AS Saint-Étienne et son conseil préparent une riposte aux accusations (actes d'insubordination, attitude méprisante en quittant prématurément et sans la moindre autorisation l'entraînement) du club. De plus, les fautes qui lui sont reprochées « semblent mineures » pour justifier « une rupture unilatérale » du contrat du portier de 34 ans, d’après le média, qui en déduit qu'un « passage devant le conseil des Prud’hommes aurait peu de chances d’aboutir en faveur de l’ASSE ».

Ruffier avait refusé de partir à l'été

Écarté du groupe professionnel de l'ASSE depuis février 2020, Stéphane Ruffier a été poussé vers la porte de sortie lors du mercato estival. Mais il a décidé de rester au club, afin d’honorer son contrat qui prend fin le 30 juin 2021. Alors que l’AS Saint-Étienne espérait faire des économies sur son gros salaire estimé à 2,16 M€ la saison, le natif de Bayonne a refusé de partir, au risque de vivre une année blanche en Forez. Et il est toujours dans cette logique.













Par ALEXIS