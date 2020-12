ASSE Mercato : Une décision radicale attendue dès cet hiver

Publié le 11 décembre 2020 à 10:00

L'ASSE ne compte plus sur Stéphane Ruffier depuis février 2020. Et les relations entre le gardien de but et son club se sont dégradées au fil du temps. À six mois de la fin de son contrat, L’Équipe croit savoir que l’AS Saint-Étienne veut licencier le portier pour faute grave.

ASSE : Vers le licenciement de Stéphane Ruffier

L'ASSE et Stéphane Ruffier ne s’entendent plus et sont au bord de la rupture. La situation du gardien de but tombé en disgrâce s’est compliquée depuis qu’il a quitté prématurément la séance d'entraînement le 11 novembre dernier et refusé de participer à une opposition à sept contre sept. L’AS Saint-Étienne l’avait mis à pied à titre conservatoire pour « acte d'insubordination ». Il avait ensuite été convoqué à un entretien le 2 décembre. Le quotidien sportif apprend que cet entretien a débouché sur une procédure de licenciement engagée par l’AS Saint-Étienne. « L'ASSE a saisi la commission juridique de la LFP, afin d'envisager le licenciement de son gardien pour faute grave », a écrit la source, tout en indiquant que la procédure porte sur « la résiliation unilatérale » du contrat de travail de Stéphane Ruffier. Mais pour éviter d’aller au clash ou se retrouver devant les tribunaux, « les deux parties sont convoquées à une tentative de conciliation, le 15 décembre », selon le média.

Les déboires de Stéphane Ruffier

Pour rappel, Stéphane Ruffier est arrivé à l'ASSE à l’été 2011 en provenance de l’AS Monaco. Il s’est imposé directement au sein du club ligérien. Pendant 9 saisons consécutives, il a été le portier N°1 des Verts. Il a joué presque tous les matchs de l’exercice 2011-2012 jusqu’au 21 février 2020. Claude Puel a en effet pris la décision de titulariser l’éternelle doublure du natif de Bayonne, Jessy Moulin. Et depuis, c’est la galère pour le gardien de but de 34 ans. Mise à l’écart du groupe professionnel, mise à pied, procédure disciplinaire, convocation pour acte d'insubordination… ont été le lot des déboires de Stéphane Ruffier. Notons par ailleurs que Claude Puel avait accusé ce dernier de ne pas accepter le choix sportif opéré, en le faisant passé N°2 au profit de Jessy Moulin.













