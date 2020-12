ASSE Mercato : Arsenal, un nouvel indice pour William Saliba

Publié le 12 décembre 2020 à 13:20

Les nouvelles sont bonnes pour l’ ASSE, car ça bouge dans le bon sens pour William Saliba. Au-delà de l’annonce de Mikel Arteta sur le jeune défenseur sollicité en prêt par l’AS Saint-Étienne, Arsenal est sur une piste qui va accélérer le dossier de ce dernier.

Arsenal : l'annonce de Mikel Arteta pour William Saliba

L’ASSE a négocié le prêt de William Saliba auprès d’Arsenal. Même si la réponse officielle du club londonien tarde à tomber, il y a de bons signes à l’approche de l’ouverture officielle du mercato hivernal. En effet, Mikel Arteta a annoncé la couleur, cette semaine, sur l’avenir de l’arrière central formé à l’AS Saint-Étienne. « C'est quelque chose dont nous discutons actuellement. Nous réfléchissons à la meilleure chose à faire pour nous. Ce sera décidé prochainement », a-t-il indiqué. Notons que William Saliba (19 ans) n’est pas dans les plans du manager des Gunners. Pour preuve, il ne l’a jamais aligné depuis son arrivée à Londres en juillet 2020. La pépite sortie de l’académie de l’ ASSE a pourtant été achetée à 30 M€ l’été 2019 ! Cet achat s'était fait sous l’ère Unai Emery, prédécesseur d’Arteta.

ASSE : Éric Garcia espéré avant de libérer Saliba

À trois semaines de l’ouverture du marché de l’hiver, le club ligérien peut espérer le retour de William Saliba. Si l’on en croit les indiscrétions de médias britanniques, Arteta souhaite recruter Éric Garcia à Manchester City cet hiver. Le profil du défenseur de bientôt 20 ans lui plairait bien contrairement à celui de l’ancien joueur stéphanois. D’après le quotidien AS, « l’offre sportive primera pour un joueur titulaire six fois (cette saison, ndlr) et qui a disputé un total de 498 minutes cette saison » au regard d’Arteta. L’international espagnol (4 sélections) a fait 3 apparitions en Premier League, 3 en Ligue des champions et une en coupe de la Ligue anglaise (EFL Cup) avec les Citizens de Pep Guardiola. Il faut souligner qu’Éric Garcia est en fin de contrat en juin prochain. Raison de plus pour Arsenal de passer à l'offensive pour boucler son transfert en janvier, d’après le quotidien madrilène. Ce qui favoriserait le retour de William Saliba à l' ASSE.













Par ALEXIS