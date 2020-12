PSG Mercato : Barça, Koeman sur un joueur du Paris SG

Publié le 13 décembre 2020 à 10:52

L’actualité PSG Mercato de ce jour est relancée par l’intérêt du FC Barcelone et son entraîneur Ronald Koeman pour un joueur du Paris SG, selon Don Balon.

PSG Mercato : Le FC Barcelone s'avance pour un milieu parisien

Le FC Barcelone, aux trousses de Neymar ces dernières années, a compris qu’il n’arriverait pas à ses fins avec le brésilien. La direction du club catalan a donc changé son fusil d’épaule en ciblant un autre joueur parisien qui offre l’avantage d’arriver en fin de contrat en juin prochain. Cette nouvelle cible des dirigeants catalans est Julian Draxler, le milieu de terrain relayeur ou offensif allemand du Paris SG.

Arrivé au Paris Saint-Germain en 2017, l’ancien sociétaire du VfL Wolfsburg, auteur de 22 buts en 146 matchs sous les couleurs du PSG, plait au club culé. Mais avec la crise financière actuelle, Barcelone ne peut avancer ses pions sur ce dossier au mercato hivernal en approche. Le club peut à la rigueur cherché à prendre une option sur le départ gratuit de ce joueur en juin prochain, mais pas négocier son transfert avec le club de la capitale.

Vue d’Espagne, la progression de Julian Draxler, jadis un des joueurs les plus prometteurs d’Europe à son poste, a été stoppée au PSG. Ce dernier ne voudrait plus aller plus loin qu’en juin prochain avec le Paris Saint-Germain puisqu’il aurait déjà pris la décision de quitter Paris. Pour se relancer, le FC Barcelone semble la meilleure option pour lui même si plusieurs clubs sont déjà signalés pour le recruter. La venue du joueur parisien à Barcelone est un souhait de Joan Laporta, un des candidats à la succession du démissionnaire Josep Maria Bartomeu.

Le PSG d'accord avec Julian Draxler ?

Du côté du PSG, la direction ne semble pas vouloir proposer non plus un contrat à Julian Draxler. Les deux parties semblent donc d'accord pour se quitter à la fin de cette saison 2021. Le club de la capitale accepte donc de faire un trait sur la possibilité d'encaisser 24 millions d'euros, prix auquel est présentement estimé l'allemand.

L'actualité PSG mercato n'est cependant pas chargée que par ce seul dossier Draxler. Les prolongations des contrats de Neymar et Kylian Mbappé sont les véritables préoccupations des dirigeants parisiens en ce moment. Les deux joueurs ne seront en fin de contrat qu'en juin 2022, mais les dirigeants parisiens veulent les prolonger au plus vite pour s'assurer de leur présence sous les couleurs de leur équipe pour les années à venir.













Par Gary SLM