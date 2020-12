ASSE Mercato : Nouveau rebondissement dans le dossier Saliba

Publié le 14 décembre 2020 à 09:00

Cible de longue date de l’ ASSE, William Saliba devrait quitter Arsenal au prochain mercato. Mais selon la presse anglaise, le défenseur de 19 ans ne devrait pas rejoindre Saint-Étienne.

William Saliba, vers un coup tordu d’Arsenal ?

Après ses trois victoires lors des 3 premières journées de Ligue 1, l’AS Saint-Étienne a connu un sérieux coup d’arrêt. Depuis le 17 septembre et un succès historique sur la pelouse de l’OM (0-2), l’ ASSE n’a plus connu la victoire en championnat. Claude Puel et ses hommes restent sur une série de 11 rencontres sans succès en Ligue 1. À l’arrêt en championnat, Saint-Étienne espère se renforcer en défense. La direction du club ligérien compte à ce sujet rapatrier William Saliba au prochain mercato. Le défenseur retourné à Arsenal cet été après un prêt à Sainté n’entre pas dans les plans de Mikel Arteta. Le club londonien voudrait prêter son défenseur cet hiver. Mais les Gunners ont un plan précis pour l’avenir de l’ancien titi stéphanois.

Vers un coup dur pour Saint-Étienne ?

Selon les informations de Last Word on London Sports, la direction d'Arsenal souhaite que William Saliba reste en Angleterre. Le journal londonien croit savoir que les Gunners voudraient prêter leur défenseur à Brenfort, actuel 6e de Championship . Mais il n'est pas certain que cette perspective ravisse le principal intéressé. Surtout que son nom avait déjà été associé au pensionnaire de D2 anglaise dans les derniers jours du mercato estival. L'ancien de l' ASSE devrait privilégier un club de première division en cas de départ d'Arsenal cet hiver. Depuis son retour à Londres, il n'évolue qu'avec la réserve des Gunners.













Par Ange A.