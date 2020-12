OM Mercato : Grosse concurrence pour le buteur Boulaye Dia

Publié le 14 décembre 2020 à 10:40

En quête d’un buteur, l'OM a toujours Boulaye Dia dans le viseur après l’échec de son transfert l’été dernier. Les Phocéens devraient relancer le dossier de l’attaquant du Stade de Reims cet hiver. Mais leur tâche s’annonce compliquée, car plusieurs clubs, dont deux Anglais se sont positionnés sur le joueur de 24 ans.

OM : Arsenal et Everton sur Boulaye Dia

L'OM a tenté en vain de transférer Boulaye Dia, lors du mercato estival dernier. Le club phocéen n’a pas assez de moyens pour recruter, mais son intérêt pour le buteur du Stade de Reims est toujours réel. Il espère vendre des joueurs cet hiver, afin de se donner les moyens de s'offrir le décisif rémois. Mais l’Olympique de Marseille va devoir affronter une forte concurrence sur le dossier de ce dernier. Fort de son début de saison canon, Boulaye Dia a attiré le regard deux clubs anglais sur lui.

D’après Le 10sport, Arsenal, en difficulté en Premier League, s’est mis sur les rangs. La source évoque également Everton. Concernant les Toffees, l'intérêt évoqué par la source reste quand même surprenant, car le duo d’attaquant Dominic Calvert-Lewin et Richarlison marche très fort en ce moment. Auteur de 11 buts en 12 matchs disputés, le premier est l’actuel meilleur buteur du championnat anglais, devant Jamie Vardy, Mohamed Salah et Heung-min Son. En Ligue 1, l'OM doit également faire face à la concurrence de l’OL et du Stade rennais. Le profil de Boulaye Dia plait aussi à Juninho. L’Olympique Lyonnais se prépare en effet au transfert de Memphis Depay au FC Barcelone en janvier.

Boulaye Dia, décisif en Ligue 1

Boulaye Dia est le deuxième meilleur buteur de la Ligue 1 avec 8 buts en 11 matchs joués, juste derrière Kylian Mbappé (10 buts). Révélé la saison dernière, il avait marqué 7 buts et délivré une passe décisive lors de l’exercice interrompu à cause de la covid-19. Comme on peut le remarquer, le natif d’Oyonnax a déjà fait mieux que la saison dernière après 14e journée de championnat. Sous contrat avec le Stade de Reims jusqu’en juin 2022, il vaut 8 M€ sur le marché des transferts selon Transfermarkt. Cependant, les dirigeants du club champenois espèrent le vendre à 15 M€ au moins. Un montant qui avait mis hors jeu plusieurs prétendants, dont l'OM, à l’été.













Par ALEXIS