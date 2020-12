RC Lens : Pas de changement d’objectif pour les Lensois

Publié le 14 décembre 2020 à 20:13

Clément Michelin, défenseur du RC Lens, a livré son commentaire sur le début de saison du club promu en Ligue 1. Selon lui, l’objectif fixé en début d’exercice n’a pas changé.

Le RC Lens vise toujours le Top 10 selon Michelin

Le RC Lens connait un coup de moins bien ces dernières semaines. Le club nordiste a concédé 2 défaites au stade Bollaert pour une victoire, lors de ses trois derniers matchs en Ligue 1. Suite à la défaite contre le Montpellier HSC (2-3), le Racing Club a chuté à la 9e place du championnat. Clément Michelin est certes conscient du coup de moins bien des Lensois, mais il affiche le même l’objectif. « En début de saison, vous souvenez-vous avoir ouvertement parlé d'être présent dans les dix premiers ? Je confirme ce que j'avais dit », a-t-il répondu à L’Équipe. « L’objectif reste le même, le maintien. Mais par rapport au début de saison, on a quand même quelques points en plus. Ce qui renforce notre confiance », a confié l’arrière droit du Racing Club Lensois. « C’est bien d'être ambitieux. On le montre à chaque match. On a quand même un très bon état d'esprit et qu'on ne lâche jamais. Être ambitieux, c'est mieux que de se mettre sans cesse la pression. Et que les doutes arrivent à vous inhiber », a expliqué le Lensois.

Clément Michelin veut prendre des points à Monaco

Le RC Lens se déplace au stade Louis-II pour affronter l’AS Monaco, lors de la 15e journée, ce mercredi (21h). Clément Michelin espère un résultat dans la Principauté. « On sait quel genre d'équipe on va affronter. On se sent peut-être plus libérés. Il y a moins de doute pour essayer d'aller chercher un résultat. [...] On veut prendre des points, du plaisir », a déclaré le joueur formé au Toulouse FC. Clément Michelin a rejoint le RCL libre de tout contrat l’été 2019, en provenance du TFC. Il s’est lié au Racing Club de Lens jusqu’en juin 2022. La saison dernière, il avait pris part à 25 des 28 matchs de Ligue 2 avant l’arrêt brutal de la compétition à cause du coronavirus. Lors de l’exercice actuel, le joueur de 23 ans a joué 8 matchs, mais a été titulaire seulement 3 fois. Il est en effet confronté à la concurrence de la recrue Jonathan Clauss.













Par ALEXIS