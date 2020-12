ASSE Mercato : Saliba parti pour snober l’AS Saint-Étienne ?

Publié le 15 décembre 2020 à 09:55

Encore un énième rebondissement dans le dossier du retour de William Saliba à l'ASSE ! Selon les nouvelles en provenance d’Angleterre, le jeune défenseur central s'éloignerait de l'AS Saint-Etienne pour donner sa préférence à un club anglais pour se relancer.

ASSE : William Saliba préférerait rester en Angleterre !

Le retour de William Saliba à l'ASSE cet hiver est loin d’être acquis. Arsenal veut certes le prêter à un club en janvier, afin de lui permettre d’avoir plus de temps de jeu, mais la décision de son retour en Ligue 1 n’est pas encore actée. Lundi, Last Word on London Sports a fait savoir que la direction d’Arsenal souhaite que l’arrière formé à l’AS Saint-Étienne reste en Angleterre. Le journal londonien a même évoqué la piste menant vers Brentford FC, actuel 6e de Championship.

Bien évidemment, cette proposition devrait avoir l’accord du concerné. Justement, parlant de la position de William Saliba, David Ornstein confirme « plusieurs options en France ». En plus de l'ASSE, l’OGC Nice souhaite également se faire prêter les services de la pépite issue de l’académie stéphanoise, pour combler l’absence de Dante. Au-delà de multiples choix évoqué par le journaliste de The Athletic, ce dernier croit savoir que le joueur de 19 ans préfère rester outre-Manche. L’idée de William Saliba étant de mieux s’imprégner du football anglais, afin de s’aguerrir pour revenir à Arsenal et s’y imposer.

Saliba, 30 M€ pour jouer avec la réserve d'Arsenal

Transféré chez les Gunners par l'ASSE en juillet 2019, le natif de Bondy a rejoint le club londonien à l’été 2020, après une saison en prêt chez les Verts. Mais depuis son arrivée à Arsenal, il n’a pas joué un seul match avec l’équipe professionnelle. Mikel Arteta ne compte pas sur lui et l’a balancé dans l’équipe réserve. William Saliba a joué 7 matchs dans cette catégorie, soit 5 en championnat et 2 en EFL Trophy. Sous contrat à Arsenal jusqu’en juin 2024, le défenseur transféré par l'ASSE à 30 M€ vaut désormais 22 M€ sur le marché selon Transfermakt.













Par ALEXIS