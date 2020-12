OGC Nice Mercato : Le Gym vise du lourd à la place de Dante

Publié le 14 décembre 2020 à 14:40

En difficulté avec les nombreux renforts arrivés à l’été, l'OGC Nice est contraint de se renforcer encore cet hiver. Le club azuréen cherche un défenseur central en priorité, pour prendre la place de Dante blessé au genou, début novembre. Un nom ronflant est annoncé sur les tablettes du Gym.

L'OGC Nice songe à Fikayo Tomori

L'OGC Nice a viré Patrick Vieira le 4 décembre dernier et a nommé Adrian Ursea pour le remplacer provisoirement. Mais ce changement à la tête du staff technique n’a toujours pas produit de résultats positifs. Les Aiglons ont enregistré un nul contre le stade de Reims (0-0) et une défaite face au Stade Rennais (0-1) à l’Allianz Riviera en Ligue 1. En Ligue Europa, ils ont bouclé la phase de poule par une défaite (1-0) contre la modeste formation israélienne, Hapoël Beer-Sheva. L’équipe désormais entraînée par Adrian Ursea a enregistré deux défaites et un match nul. Patrick Vieira avait été limogé suite à une série de 5 défaites, championnat et coupe d’Europe confondus.

Il faut rappeler que Dante, le capitaine de l'OGC Nice a été victime d’une rupture des ligaments croisés. Opéré, il est out jusqu’à la fin de la saison. Et son absence a laissé un gros vide au coeur de la défense du Gym. Une défense qui a concédé 16 buts en 13 matchs. Pour remplacer l’arrière central brésilien, cet hiver, le Sunday Sun révèle que le Julien Fournier (Directeur sportif) vise Fikayo Tomori. Sollicité par l’ASSE en prêt auprès d’Arsenal, William Saliba est également sur le calepin des dirigeants de l’OGC Nice.

Quelle est la situation de Tomori à Chelsea ?

Fikayo Tomori ne joue pas avec Chelsea, son club formateur, en raison de la forte concurrence. Il est barré par Thiago Silva, Kurt Zouma, Antonio Rüdiger et Andreas Christensen. Cette saison, il a fait une seule apparition (45 minutes) en Premier League et deux en EFL Cup (coupe d’Angleterre). Lié à Chelsea jusqu’en juin 2023, l’international anglais vaut 20 M€ sur le marché des transferts. La direction des Blues serait encline à prêter Fikayo Tomori, en dehors de l’Angleterre. Une bonne nouvelle pour l'OGC Nice qui doit maintenant convaincre le joueur de 23 ans pour rejoindre la Ligue 1.













