ASSE : À Bordeaux, un véritable crash-test pour Saint-Etienne

Publié le 15 décembre 2020 à 11:55

C'est un véritable test que va passer l'ASSE sur la pelouse des Girondins de Bordeaux, mercredi (21h), à l'occasion de la 15e journée de Ligue 1. Contre un potentiel adversaire direct, à l'extérieur, l'AS Saint-Etienne de Claude Puel doit renouer avec la victoire après onze matches sans succès. Mais une défaite à Bordeaux pourrait définitivement faire imploser les Verts.

Bordeaux - ASSE, duel d'attaques dans le dur

Les Girondins de Bordeaux et l'ASSE ont le point commun d'avoir réalisé un début de saison raté. Après 14 matches, les Bordelais pointent à la 11e place, avec 19 points, tandis que les Stéphanois sont 15es, avec 13 points. Les deux clubs ont également partagé le même entraîneur, Jean-Louis Gassetpassant du banc des Verts à celui de l'équipe au scapulaire. Mais si les Girondins relèvent la tête ces dernières journées, ils peinent, tout comme l'AS Saint-Etienne, à se montrer constants. Avec ses trois nuls consécutifs, après sept défaites de rang, l'ASSE n'a pas renoué avec la victoire qui la fuit depuis fin septembre, alors que Bordeaux vient de perdre mais réaliser une performance solide au LOSC (1-2), après un succès probant face au Stade Rennais (1-0).

Bordeaux et l'ASSE souffrent des mêmes maux, avec des secteurs offensifs moribonds. Les Girondins ont la 17e attaque de Ligue 1, avec 14 buts marqués, tandis que les Verts sont juste derrière avec seulement 12 réalisations. Mais Jean-Louis Gasset à une arme spéciale : Hatem Ben Arfa. "Auteur de deux buts et deux passes décisives lors des quatre dernières rencontres, Hatem Ben Arfa est à l’origine de six des huit buts bordelais marqués depuis son arrivée, si l’on ajoute son penalty provoqué contre Nîmes et son corner qui a poussé Pembélé à marquer contre son camp à Paris", écrit Sud Ouest. C'est véritablement le joueur dont l'ASSE devra se méfier et qui manque cruellement dans ses rangs.

Avantage aux Girondins en défense

En défense, les Girondins de Bordeaux possèdent aussi un avantage sur l'ASSE. Comme le souligne Le Progrès, Benoit Costil est le véritable rempart de l'équipe de Jean-Louis Gasset. Le gardien du FCGB n'a pris que deux buts à domicile cette saison. Il est aussi le portier de Ligue 1 à avoir réalisé le plus de clean-sheets : à huit reprises, Benoit Costil n'a pas encaissé de but lors d'un match. C'est deux rencontres de plus que Keylor Navas, qui le suit au classement. Seul Jan Oblak, en Europe, a fait mieux du côté de l'Atlético de Madrid. Pas question pour Bordeaux de se reposer sur ses acquis. Et Paul Baysse, ainsi de la maison verte passé chez les Girondins, l'a bien compris. "L'ASSE, c’est une bête blessée dont il va falloir se méfier de la réaction", a-t-il lâché dans les colonnes du Progrès. "Dans cet effectif stéphanois, je redoute tout le monde. Même le coach (rires) !"

Landry Nguemo voit un match équilibré

Pour Poteaux carrés, Landry Nguemo a donné son avis sur la rencontre de mercredi entre les Girondins de Bordeaux et l'ASSE. Ancien joueur des deux clubs, le milieu de terrain voit "un match qui s'annonce équilibré" entre les deux clubs. "Sainté a deux jours de récupération en plus que Bordeaux, c’est un vrai avantage à ce stade de la saison avec ce calendrier de décembre très chargé. C’est un match qui s’annonce équilibré car Bordeaux a fait un match plutôt solide ce dimanche à Lille, malgré la défaite. Jean-Louis Gasset fait du bon boulot là-bas, comme il en avait fait chez les Verts d’ailleurs. Il a l’art de bien diriger une équipe. Il est en train de remettre Bordeaux sur les rails. Comme les Verts, les Girondins ne marquent pas beaucoup, mais ils ont un joueur qui peut gagner un match à lui tout seul, Hatem Ben Arfa."

Landry Nguemo a évoqué ces souvenirs de Bordeaux et de Saint-Etienne, deux clubs finalement assez différents. "J’ai passé trois belles années chez les Girondins, de 2011 à 2014. C’est un club familial, tranquille. Si on ne fait pas trop attention, on peut se perdre facilement là-bas. Il y fait bon vivre, si on est un peu laxiste au niveau professionnel, on peut se retrouver à faire moins d’efforts. Je garde de magnifiques souvenirs de mon expérience stéphanoise. Franchement, c’est un club mythique. Saint-Etienne, au-delà d’un club, c’est une institution, une philosophie. Quand je vois ce que le club a mis en place aujourd’hui… Je suis content d’avoir joué pour Saint-Etienne, voilà ! Ce que je retiens aussi de mon passage chez les Verts, c’est la ferveur de ce public. Geoffroy-Guichard, c’est la meilleure ambiance en France." En espérant revoir bientôt les supporters de l'ASSE dans les gradins de leur stade...













Par Matthieu